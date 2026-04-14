Un englez de 34 de ani a lăsat tot și s-a mutat în Argeș, într-o casă de 6.000 de euro. Cum s-a schimbat viața lui după un an

Gregory Barker-Devereux s-a mutat în România în martie 2025 FOTO: Instagram/ rootedinromania

Deziluzionat de ritmul alert și repetitiv al vieții din Anglia, Gregory Barker-Devereux, în vârstă de 34 de ani, a decis să își schimbe radical stilul de viață și să se mute în România, în județul Argeș, la poalele Munților Carpați.

„Simțeam că sunt prins într-o roată, ca un hamster”, povestește el pentru The Times. Zilele începeau la ora 5 dimineața și se desfășurau după un program rigid: sală, muncă, revenirea acasă, câteva treburi casnice și somn. Weekendurile nu veneau cu relaxare, ci doar cu recuperarea după o săptămână epuizantă și îndeplinirea altor obligații.

Deși avea un salariu decent ca manager de produs în industria de apărare și securitate, Gregory spune că abia reușea să își acopere cheltuielile lunare. „Munceam doar ca să trăiesc, pentru 25 de zile de concediu pe an”, explică el. Costul ridicat al vieții, birocrația și presiunile zilnice au contribuit la decizia de a renunța la tot.

Un moment decisiv a fost apropierea reînnoirii creditului ipotecar. Rata lunară urma să crească de la 800 la 1.500 de lire, o perspectivă pe care o consideră „absurdă”. În consecință, și-a vândut rapid casa din Worcester pentru 325.000 de lire și, în martie 2025, s-a mutat în România.

Astăzi, Gregory trăiește singur într-o cabană modestă din lemn, de doar 24 de metri pătrați, pe care a cumpărat-o cu 6.000 de euro. Locuința include un spațiu combinat de zi și dormit, o bucătărie, o baie și un mic mezanin.

Nu era la prima experiență în România. Vizitase țara de mai multe ori, inclusiv alături de fosta parteneră, și spune că de fiecare dată îi era tot mai greu să se întoarcă în Anglia.

Inițial, a cumpărat o proprietate în județul Neamț - două case, una de vară și una de iarnă, pe un teren generos. Planul era să le renoveze și să le închirieze, însă a ales ulterior să se mute în Argeș, mai aproape de munți și de partenerul său de afaceri, Ed Russell, pe care l-a cunoscut online, într-un grup de expați. Cei doi locuiesc acum alături, într-o mică gospodărie, și își documentează experiența de viață pe YouTube.

Motivația principală a fost dorința de a renunța la dependența de tehnologie și de a adopta un stil de viață simplu. „În Anglia eram înconjurat de smartphone-uri și dispozitive inteligente. Aici am vrut să trăiesc altfel: eu, o lopată, legume și animale”, spune el.

Munca nu este deloc ușoară. Vara trecută a lucrat în condiții dificile, la temperaturi de peste 30 de grade Celsius, punând bazele unei grădini de plante aromatice. În acest an, intenționează să cultive o gamă variată de legume, de la morcovi și cartofi până la dovleci.

În paralel, Gregory și partenerul său dezvoltă o afacere de agricultură automatizată, încercând să îmbine tehnologia cu munca tradițională. „După ce se termină iarna, vom lua găini ouătoare, precum și găini pentru carne. Ne gândim la porci Mangalița, cunoscuți drept „wagyu-ul porcilor”, dar și la capre, oi și poate câteva vaci”, spune el.

Adaptarea nu a fost lipsită de provocări. Singurătatea, mai ales în timpul iernii, este una dintre cele mai dificile aspecte. Totuși, compania câinilor săi - Keiko și Vulpița - și a prietenului său îl ajută să treacă peste momentele grele. În plus, spune că a învățat să aprecieze timpul petrecut singur, citind sau urmărind filme.

Gregory Barker-Devereux cu cei doi câini ai săi FOTO: Instagram/ rootedinromania

„Dar cred că a fost și destul de sănătos pentru mine, din punct de vedere mental, să mă obișnuiesc cu propria mea companie. Am Netflix. Citesc mult, am o mulțime de cărți din copilărie. Îmi place seria „The Witcher”, Pierce Brown, Patrick O’Brian, Dan Brown, Philip Pullman. Am un pick-up și am moștenit colecția de viniluri rock și prog rock a bunicului meu”, povestește el.

Integrarea în comunitate este o prioritate pentru el. Deși se descurcă în situații de zi cu zi, continuă să învețe limba română pentru a putea comunica mai bine cu vecinii.

Un alt obstacol este birocrația, multe proceduri administrative fiind încă realizate fizic, pe hârtie, spre deosebire de sistemele digitale din Marea Britanie.

Cu toate acestea, avantajele sunt evidente: costul mai redus al vieții și nivelul ridicat de siguranță. Gregory spune că orașe precum Pitești, Craiova sau București i se par mult mai sigure decât cele din Regatul Unit.

Viața în mediul rural românesc i-a oferit și o perspectivă diferită asupra comunității. „Oamenii nu se grăbesc. Stau pe bănci în fața caselor, vorbesc, împart o băutură. Este un alt ritm de viață”, spune el.

Schimbările nu sunt doar la nivel de stil de viață, ci și de sănătate. Problemele respiratorii s-au ameliorat considerabil, iar psoriazisul i-a dispărut complet. În plus, clima mai însorită contribuie la starea sa generală de bine.

Pentru Gregory Barker-Devereux, mutarea în România nu a fost doar o schimbare de adresă, ci o ruptură totală de trecut și începutul unei vieți mai simple, mai echilibrate și mai apropiate de natură.