Țara europeană care seamnă izbitor cu Elveția, dar puțini turiști știu de ea. Destinația care îi roagă pe turiști să o viziteze

Andorra a lansat o campanie prin care încearcă să atragă vizitatori interesați de natură, sporturi de iarnă și patrimoniu cultural. Foto: Getty Images

În timp ce numeroase destinații europene se confruntă cu efectele turismului excesiv, infrastructură suprasolicitată și nemulțumirea localnicilor, un mic stat din inima Munților Pirinei are o problemă cu totul diferită: prea puțini turiști aleg să rămână mai mult de o zi, potrivit Blic.

Este vorba despre Andorra, care a lansat o campanie prin care încearcă să atragă vizitatori interesați de natură, sporturi de iarnă și patrimoniu cultural. Autoritățile spun că majoritatea turiștilor ajung aici în excursii de o zi din Barcelona sau din alte zone ale Cataloniei și pleacă fără să descopere tot ceea ce are de oferit această țară.

Deși este una dintre cele mai mici țări din lume, cu o suprafață de doar 468 de kilometri pătrați, Andorra se remarcă prin peisajele sale montane impresionante și printr-o istorie veche de secole.

Țara este considerată un adevărat paradis pentru iubitorii de drumeții

Situată în centrul Munților Pirinei, țara este considerată un adevărat paradis pentru iubitorii de drumeții. Peste 90% din teritoriu este format din munți, păduri și pajiști, iar doar aproximativ 4% din suprafață este ocupată de construcții. Localitățile sunt concentrate în văi, la poalele celor 65 de vârfuri care depășesc 2.000 de metri altitudine.

Un alt atu important îl reprezintă zonele naturale protejate. Aproximativ 10% din teritoriul Andorrei se află sub protecția UNESCO, un procent remarcabil pentru un stat de asemenea dimensiuni.

› Vezi galeria foto ‹

Țara este cunoscută și pentru numărul mare de muzee. Potrivit unor statistici, raportat la suprafață, Andorra se situează imediat după Vatican în ceea ce privește densitatea muzeelor.

Peste 300 de kilometri de pârtii amenajate

În sezonul rece, Andorra devine una dintre cele mai populare destinații pentru schi din această parte a Europei. Stațiunile sale oferă peste 300 de kilometri de pârtii amenajate, atrăgând sportivi și turiști din numeroase țări.

Altitudinea medie a statului este de aproape 2.000 de metri, iar cel mai înalt punct este vârful Coma Pedrosa, care atinge 2.946 de metri.

Între lanțurile muntoase se întind trei văi înguste, unde se află și principalele așezări ale țării. Datorită peisajelor alpine, naturii bine conservate și numărului redus de vizitatori comparativ cu alte destinații europene, mulți turiști compară experiența oferită de Andorra cu cea din Elveția, însă fără aglomerația specifică marilor stațiuni turistice.

Pentru autorități, provocarea este acum să convingă vizitatorii să petreacă mai mult timp în țară și să descopere că Andorra înseamnă mult mai mult decât o simplă oprire între Franța și Spania.