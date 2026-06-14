Singurătatea e la fel ca foamea și setea: cercetătorii au descoperit în creier „comutatorul” care ne face să avem nevoie unii de alții

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Oamenii de știință descoperă că petrecerea timpului alături de ceilalți poate fi o necesitate biologică fundamentală, la fel ca nevoia de hrană sau apă, scrie Live Science.

Pentru ochii noștri, fața pufoasă a unui șoarece nu trădează prea multe emoții. Dar dacă urmărești limbajul corporal al unui șoarece femelă reunită cu sora ei după cinci zile petrecute singură într-o cușcă, ai putea bănui că știi ce simte.

Șoarecele scârțâie în sunete prea înalte pentru urechea umană. Își urmează sora, strecurându-se sub corpul celeilalte ca și cum ar căuta o îmbrățișare. Arată ca și cum ar simți ceea ce simți tu sau eu atunci când ne reîntâlnim cu un prieten pierdut demult sau cu un membru al familiei – poate cu mai mult adulmecat.Arată ca și cum i-a fost dor.

Singurătatea nu este apanajul oamenilor, și nici efectele ei nocive. În ultimul deceniu, unii cercetători au ajuns să creadă că nevoia unui animal de a fi în compania altora nu este doar o preferință, ci o nevoie fundamentală, profund înrădăcinată. Când nu socializăm suficient, simțim lipsa ca pe foame sau sete, spun ei. Când ne-am săturat de companie, ne simțim împliniți sau potoliți.

Cantitatea de socializare de care are nevoie o creatură poate fi specifică speciei respective și chiar fiecărui individ în parte. Oamenii de știință au descoperit diferențe sociale în interiorul aceleiași specii la păsări, maimuțe, pești și chiar gândaci.

La oameni, „poți să te simți singur la o petrecere sau să te simți bine singur în biroul tău”, spune Kay Tye, neurolog la Institutul Salk pentru Studii Biologice din California.

Indiferent care ar fi gradul ideal de companie, Tye și alți cercetători cred că nevoia unui animal de a echilibra timpul petrecut singur cu cel petrecut alături de alții reprezintă un fel de homeostazie: un echilibru esențial pentru supraviețuire. Astăzi, ei sunt în căutarea locului din creier în care se controlează acest echilibru – și speră că munca lor va aduce beneficii și oamenilor care suferă de singurătate.

O gamă variată de socializare

Castorii trăiesc împreună cu familiile lor. Graurii zboară în stoluri uriașe. Masculii adulți de urangutan rătăcesc solitari până când vine vremea să-și găsească o pereche. Ce determină cantitatea ideală de socializare pentru un animal?

Tim Clutton-Brock, biolog evoluționist pensionat de la Universitatea Cambridge, spune că mai mulți factori pot împinge speciile să devină mai mult sau mai puțin sociale pe parcursul evoluției. Unul este nevoia de a se încălzi. Altul ține de hrănire: căutarea hranei în grup îi face pe indivizi să mănânce mai ușor sau mai greu? Dar prădătorii – e mai sigur în grup sau e mai bine să fii singur și discret? Au femelele nevoie de ajutor pentru a-și crește puii?

„A face față vecinilor” contează, spune Clutton-Brock. De pildă, suricatele pe care le studiază în Deșertul Kalahari trăiesc în grupuri teritoriale, iar conflictele constante fac mai avantajoasă viața în haită. O suricată sălbatică separată de grup este vizibil agitată și privește în jur în permanență. „Devin, evident, extrem de îngrijorați", spune el.

În interiorul fiecărei specii, evoluția a permis probabil apariția unei game de tipuri de personalitate în jurul unei medii specifice speciei. „Există costuri ale unei anxietăți prea mari” față de singurătate, spune Clutton-Brock, „și costuri ale uneia prea mici”. O specie se descurcă cel mai bine cu un mix de stiluri sociale.

Indiferent care este cantitatea potrivită de activitate socială pentru un animal, cercetările sugerează că neîndeplinirea acestei nevoi poate avea consecințe grave asupra sănătății mentale și fizice. Oamenii izolați social sau care se simt singuri mor mai devreme. Conexiunile sociale precare sunt asociate cu boli de inimă și accidente vasculare cerebrale. Anumite femele de șobolan, ținute singure în cușcă, au o probabilitate mai mare de a dezvolta cancer.

Tye a început să cerceteze singurătatea cu mult înainte ca pandemia să aducă subiectul în prim-plan. În 2016, a arătat că anumiți neuroni din trunchiul cerebral – cea mai veche și mai profundă parte a creierului – sunt activi la șoarecii masculi izolați timp de o zi și apoi puși în contact cu un alt șoarece. Când oamenii de știință au inhibat acei neuroni, șoarecii izolați anterior s-au arătat mai retrași; când i-au activat, șoarecii au căutat mai activ compania altora.

Cercetătorii și-au dat seama că poate obțin o primă privire, spune Tye, asupra „substratului celular al singurătății”.

În 2019, Tye și coautoarea Gillian Matthews au propus că acei neuroni din trunchiul cerebral fac parte dintr-un sistem de homeostazie socială. Ca un termostat, au teoretizat ele, creierul unui șoarece sesizează cât de multă companie a avut animalul și compară cu un ideal. Acest ideal poate fi numit și punct de echilibru. În corpul uman, de pildă, punctul de echilibru pentru temperatură este în jurul a 37 de grade Celsius; când ne abatem de la el, tremurăm sau transpirăm. Similar, au sugerat cercetătoarele, creierul șoarecelui îi controlează comportamentul pentru a menține echilibrul potrivit de activitate socială.

Oamenii de știință au emis ipoteza că și alte animale, inclusiv oamenii, împărtășesc acest sistem. Deși nu este ușor să testezi așa ceva la oameni, Tye a colaborat cu un grup de cercetare de la Massachusetts Institute of Technology pentru un experiment în care participanții au stat singuri într-o cameră timp de 10 ore.

Ulterior, subiecții au raportat că doreau interacțiune socială. Când au văzut fotografii cu oameni care râdeau împreună, creierul lor s-a activat în aceeași regiune ca și creierul subiecților care țineau post și priveau fotografii cu mâncare: o zonă, tot în trunchiul cerebral, bogată în neuroni cu dopamină implicați în generarea poftelor.

Pentru mai multe dovezi că această poftă face parte dintr-un sistem homeostat adevărat, Catherine Dulac, neurolog la Universitatea Harvard și la Howard Hughes Medical Institute, a cercetat o altă parte a creierului: hipotalamusul, o regiune profundă situată imediat deasupra trunchiului cerebral, care găzduiește centrele de control pentru foame, sete și nevoia de somn. El calibrează fiecare dintre aceste nevoi de bază folosind un fel de termostat neural – sau, cum îi place lui Dulac să-l numească, un „contabil de fasole”.

În cazul foamei, de exemplu, oamenii de știință au identificat un grup de neuroni în hipotalamus care stimulează apetitul și îi spune animalului să mănânce. Un alt grup de neuroni generează senzația de sațietate și îi spune animalului să se oprească. Dulac a presupus că va găsi un sistem similar în hipotalamus pentru singurătate, format din două grupuri de neuroni: „unul care codifică nevoia” de companie, spune ea, „și unul care codifică sațietatea”.

Într-un studiu publicat în 2025, ea și colegii săi au izolat femele adulte timp de cinci zile. În zilele unu, trei și cinci, fiecare șoarece izolat a primit o vizită de 10 minute de la sora ei. Privind în interiorul creierelor șoarecilor care treceau prin aceste separări și reuniri, cercetătorii au găsit exact ce căutau: un grup de neuroni din hipotalamus începea să se activeze când animalele erau izolate și se oprea când erau reunite. Un al doilea grup de neuroni făcea exact opusul.

Mai mult, când oamenii de știință au folosit o tehnică numită optogenetică pentru a activa artificial neuronii separării de fiecare dată când animalele intrau într-o anumită încăpere, șoarecii au evitat să mai petreacă timp acolo. Asta a sugerat că acele celule cerebrale, când sunt activate, le produc șoarecilor o senzație neplăcută.

„Este neplăcut să fii singur, la fel cum s-a demonstrat că este neplăcut să îți fie foame”, spune Dulac, coautoare a unei sinteze despre interacțiunea socială ca nevoie fundamentală în Annual Review of Neuroscience din 2026.

Activarea celulelor opuse – neuronii reunirii – i-a determinat însă pe șoareci să petreacă mai mult timp în acea încăpere. Aceste celule sunt conectate la sistemul de dopamină al creierului, cel care distribuie plăcerea și recompensele.

Pe lângă faptul că ne fac să ne simțim bine sau rău, spune Dulac, marca distinctivă a unui sistem homeostat este efectul de „revenire” – cu cât privarea este mai mare, cu atât animalul are mai mult de recuperat. Când suntem însetați, bem mai mult. Și cercetătorii au observat același lucru la șoarecii lor: cu cât o femelă fusese izolată mai mult timp, cu atât mai mult timp petrecea urmărind-o, adulmecând-o și scârțâind la cealaltă.

Dulac spune că descoperirile sale din hipotalamus și cele ale lui Tye din trunchiul cerebral reprezintă probabil componente diferite ale aceluiași sistem. Alte studii au identificat neuroni și în alte părți ale creierului care ar putea fi implicați.

Ca și apetitul nostru pentru mâncare, mecanismul homeostaziei sociale poate fi distribuit în mai multe zone ale creierului, spune Tye. La urma urmei, creierul nostru trebuie să detecteze cât de multă socializare primim, să compare cu un ideal și apoi să ne dirijeze comportamentul pentru a obține mai multă sau mai puțină companie.

Oamenii de știință cred, de asemenea, că circuitele care detectează și gestionează singurătatea sunt probabil similare în creierul uman și cel al rozătoarelor. Spre deosebire de cortexul nostru mai recent evoluat, regiunile profunde ale creierului arată foarte similar cu ce se găsește în capul unui șoarece. Un om singur poate resimți efectele unor circuite instalate cu mult timp în urmă în evoluția noastră.

Importanța atingerii

După ce a studiat femelele, Dulac s-a orientat acum spre șoarecii masculi, care au motivatori sociali concurenți deoarece sunt teritoriali față de alți masculi.

Tye, la rândul ei, a început să studieze femele după ce a lucrat cu masculi. Până acum, a observat că acestea devin din ce în ce mai sociabile în timp – spre deosebire de masculi, care devin antisociali după două săptămâni de izolare și nu par fericiți când sunt reuniți cu alți șoareci.

„E ca o atitudine de tip evitant, teritorial, du-te de-aici, în loc de bucuria de a te revedea cu cineva drag”, spune Tye. Oamenii de știință nu înțeleg încă această diferență fundamentală între sexe.

Interesant este că cercetătorii au observat un efect antisocial similar la deținuții umani supuși izolării solitare pe termen lung. Pe lângă alte daune psihologice, deținuții pot ajunge să nu mai dorească contact social și să înceapă să se teamă de el.

Pe lângă înțelegerea diferențelor dintre izolarea cronică și cea pe termen scurt, cercetătorii încearcă să afle și cum folosesc creaturile simțurile pentru a evalua cât de multă companie au.

În experimentele lui Dulac, vederea nu părea să fie necesară: șoarecii orbi au reacționat la separare similar cu cei cu vedere normală. Nici mirosul sau sunetele nu au oferit răspunsul: când șoarecii erau separați fizic de un perete perforat în interiorul aceleiași cuști – putând astfel să-și audă și să-și miroasă tovarășii – reacționau ca și cum ar fi fost complet izolați.

Singurul simț care părea să conteze era atingerea: contactul cu corpul altui șoarece le spunea că au un prieten aproape.

Când cercetătorii au căptușit un tunel cu pânză moale prin care șoarecii să treacă, au observat că animalele izolate preferau tunelul moale față de cel dur. Ca o pătură grea pentru oameni, poate, atingerea pereților pufoși îi făcea pe șoarecii singuri să se simtă puțin mai bine.

Ishmail Abdus-Saboor, neurobiolog la Institutul Zuckerman al Universității Columbia, care studiază atingerea și a fost coautor al studiului lui Dulac, spune că rezultatul nu l-a surprins. „Este în concordanță cu ideea că atingerea este poate una dintre cele mai esențiale senzații pentru starea de bine”, spune el.

Simțul nostru tactil nu este un lucru unic. Corpul are căi diferite pentru procesarea diferitelor senzații – durere, mâncărime sau atingeri sociale. Oamenii au, de exemplu, neuroni specifici în zonele păroase ale pielii activați de mângâieri lente. (Șoarecii au neuroni înrudiți.) Iar presiunea profundă, asemănătoare unei îmbrățișări sau unui masaj, activează o regiune cerebrală similară cu cea a atingerii ușoare.

Abdus-Saboor lucrează acum cu cârtițe-de-nisip golaşe în laboratorul său. Aceste rozătoare ciudate, care trăiesc în colonii, sunt atât cele mai sociale mamifere din lume, cât și remarcabil de afectuoase. Speră că studiindu-le va găsi mai multe răspunsuri despre legătura dintre atingere și sociabilitate. Ba chiar crede că ar putea fi modele mai bune decât șoarecii pentru atingerea socială la oameni, deoarece pielea lor aproape lipsită de păr seamănă mai mult cu a noastră.

Acești neuroni ai atingerii sociale pot transmite semnale de la pielea unui animal la creierul său, spunându-i „contabilului” că nu este singur și făcând animalul să se simtă mai bine. „Dacă putem prelua controlul acestei căi, poate fi folosită ca terapie pentru a promova sănătatea și starea de bine? Cred că da”, spune Abdus-Saboor, care a scris o sinteză a cercetărilor privind atingerea socială în Annual Review of Neuroscience din 2026.

Chiar înainte ca oamenii de știință să folosească aceste cercetări pentru a dezvolta noi tratamente, Dulac spune că ele evidențiază pericolul izolării solitare în închisori.

„Când indivizii sunt lăsați singuri, creierul lor trimite pur și simplu acest semnal de pericol: «Nu ar trebui să stai singur»”, spune ea.

Tye imaginează că, dacă oamenii de știință ar înțelege mai bine contabilul social al creierului, ar putea găsi într-o zi o modalitate de a diminua efectele negative ale izolării. Deocamdată, ea și coautorii sugerează că petrecerea timpului în contexte sociale variate este cel mai bun mod de a te proteja de disconfort.

Înainte de pandemie, Tye își amintește că era mereu înconjurată de oameni. Apoi, „în timpul pandemiei, am fost singură mult timp. Și a fost foarte stresant pentru mine”, spune ea. Crede că acordarea regulată de timp atât pentru singurătate, cât și pentru grupuri mici și mari ne poate face mai rezistenți la schimbări.

Spre deosebire de rozătoare, noi putem reuși să ne satisfacem nevoile sociale – cel puțin parțial – în moduri în care ele nu pot. Putem lua legătura cu o persoană dragă printr-un apel sau un mesaj. Totuși, spune Tye, atingerea pare să fie deosebit de vitală.

Abdus-Saboor, căsătorit și tată a doi copii, spune că este „foarte conștient” când îi atinge pe membrii familiei sale: o bătaie încurajatoare pe umăr, un masaj pe spate. Copiii lui sunt deja mari cât să meargă singuri la școală, dar el se asigură întotdeauna că-i vede înainte să plece.

„E ceva de genul: «Haideți să mă îmbrățișați înainte să plecați»”, spune el.