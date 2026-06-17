Traumatismele cranio-cerebrale minore nu trebuie ignorate. "Pot avea consecințe grave, chiar şi după mulţi ani"

Problema traumatismelor cranio-cerebrale este una deosebit de complexă Foto: Getty Images

Traumatismele cranio-cerebrale și efectele lor pe termen lung au fost printre principalele teme dezbătute în cadrul celui de-al 23-lea Congres al Academiei Mondiale de Neurotraumatologie, desfășurat la Istanbul. Specialiști din întreaga lume au analizat cele mai noi abordări în prevenirea, diagnosticarea și recuperarea pacienților cu leziuni cerebrale.

În acest context, profesorul doctor Dafin Mureșanu a atras atenția asupra riscurilor pe care le pot ascunde chiar și traumatismele cranio-cerebrale considerate minore.

„Problema traumatismelor cranio-cerebrale este una deosebit de complexă. Chiar și atunci când suntem în fața unui traumatism cranio-cerebral minor, avem un risc care se manifestă pe termen lung și foarte lung, mai ales dacă aceste lovituri, chiar și ușoare, se repetă”, a explicat specialistul.

Potrivit acestuia, efectele unui traumatism pot apărea la luni sau chiar ani după producerea accidentului, ceea ce face dificilă asocierea simptomelor cu incidentul inițial.

„Pot fi absolut aparent normal luni de zile sau poate un an sau doi, fără nicio simptomatologie, iar la un moment dat încep să apară tulburări ușoare de comportament, de personalitate. Pentru că se manifestă la distanță, de obicei scapă și sunt puse pe seama altor cauze”, a precizat prof. dr. Mureșanu.

Specialistul avertizează că aceste modificări pot evolua în timp și pot afecta semnificativ viața socială și profesională a persoanei.

„Apar tulburări de comportament care pot evolua sub diverse forme, până la comportamente violente sau dezintegrare comportamentală. O persoană care era liniștită și integrată devine dificilă, irascibilă și chiar agresivă”, a spus acesta.

În ceea ce privește măsurile care trebuie luate după o lovitură la cap, medicul recomandă evaluarea medicală imediată atunci când apar simptome precum pierderea stării de conștiență, durerile persistente de cap, greața sau vărsăturile.

„Traumatismele care generează o simptomatologie trebuie tratate cu seriozitate. Pacientul trebuie să se prezinte la camera de gardă și să fie evaluat de un neurochirurg sau neurolog. De obicei, un examen computer tomografic ne oferă rapid răspunsul privind existența unor leziuni acute”, a explicat profesorul.

Acesta a subliniat că există atât leziuni vizibile imediat, precum contuziile cerebrale, cât și leziuni mai greu de identificat, cum sunt leziunile axonale difuze, care pot avea consecințe importante asupra funcționării creierului.

Mesajul central transmis de specialist în cadrul congresului a fost legat de importanța prevenției și a menținerii unei bune sănătăți cognitive.

„Prevenția este mama tuturor lucrurilor”, a afirmat prof. dr. Dafin Mureșanu, adăugând că studiile arată că persoanele cu un nivel mai ridicat de educație și cu o activitate intelectuală constantă au șanse mai bune de recuperare după un traumatism cranio-cerebral.

Congresul de la Istanbul a reunit experți internaționali în neurotraumatologie, neuroreabilitare și neuroștiințe, cu scopul de a identifica cele mai eficiente soluții terapeutice pentru pacienții afectați de leziuni cerebrale.