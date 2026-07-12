„Zona albastră” a Europei: Aici, oamenii care ajung la 100 de ani sunt de cinci ori mai mulți. Care e secretul lor

Oamenii trăiesc mai mult ca oricând, iar speranța medie de viață la nivel mondial a ajuns la 73,5 ani. Foto: Getty Images

Curiozitatea, echilibrul emoțional și o viață socială activă par să fie ingredientele care îi ajută pe vârstnicii din „zona albastră” a Sardiniei să-și păstreze energia până la vârste înaintate. Oamenii trăiesc mai mult ca oricând, iar speranța medie de viață la nivel mondial a ajuns la 73,5 ani.

O viață mai lungă nu înseamnă însă automat și una mai sănătoasă. Cercetătorii încearcă acum să descopere nu doar secretul longevității, ci și modul în care oamenii pot îmbătrâni sănătos și cu o bună calitate a vieții, potrivit Euronews.

Pentru a afla răspunsul, cercetători de la Universitatea din Cagliari, Italia, i-au studiat pe vârstnicii din „zona albastră” a Sardiniei, o regiune de pe insula mediteraneeană în care oamenii tind să trăiască mai mult decât în alte părți ale Italiei și decât în restul Europei.

Ce este „zona albastră”

Zonele albastre sunt regiuni izolate geografic, precum partea central-estică a Sardiniei, în Italia, Okinawa, în Japonia, Ikaria, în Grecia, și Nicoya, în Costa Rica. Aceste locuri se remarcă prin longevitatea excepțională a locuitorilor și prin nivelul ridicat de bunăstare al acestora.

Pentru a fi considerată „zonă albastră”, o regiune trebuie să aibă limite geografice clar definite, o concentrație neobișnuit de mare de persoane care au trăit cel puțin 90 de ani în ultimii 150 de ani și documente care să confirme datele de naștere și deces.

Studiile anterioare au arătat că oamenii din aceste zone trăiesc mai mult datorită unei combinații de factori genetici, de mediu, alimentari, sociali, culturali și psihologici.

Secretul vârstnicilor din Sardinia care îmbătrânesc excepțional de bine

Noul studiu, publicat în International Journal of Applied Positive Psychology, a comparat persoanele în vârstă din zona albastră a Sardiniei cu locuitori de aceeași vârstă dintr-o regiune rurală apropiată. Participanții au răspuns la întrebări despre stilul de viață, situația personală și calitatea vieții și au susținut un test cognitiv.

În zona albastră din Sardinia, vârstnicii participă în mod regulat la activități care îi stimulează atât social, cât și intelectual. Ei continuă să aibă un rol important în comunitate și un scop în viață, elemente descrise de autorii studiului drept esențiale pentru o îmbătrânire reușită.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care trăiesc în zona albastră sunt mai curioase, mai deschise la idei noi și mai capabile să-și înțeleagă și să-și exprime emoțiile.

Datele sugerează că o personalitate adaptabilă și un stil de viață activ sunt esențiale pentru menținerea sănătății fizice și mintale la vârste înaintate, au arătat autorii.

Locuitorii zonei albastre duc o viață simplă, dar foarte activă. Ei petrec mult mai mult timp în activități recreative care îi stimulează fizic și intelectual: în medie, 11,3 ore pe săptămână, față de 6,8 ore în cazul celor care trăiesc în afara zonei albastre.

Cercetătorii au observat și că acești vârstnici nu încearcă să facă orice, ci aleg activitățile pe care încă le pot desfășura cu succes și care le aduc satisfacție, precum grădinăritul, plimbările sau participarea la întâlniri organizate în centrele comunitare.

Persoanele în vârstă din zona albastră păstrează, de obicei, legături puternice cu comunitatea și sunt mai mulțumite atât de relațiile cu familia, cât și de cele cu oamenii din afara familiei. De asemenea, gestionează mai bine problemele de zi cu zi și au un control emoțional mai bun.

Implicarea socială și capacitatea de a face față stresului sunt elemente esențiale pentru o îmbătrânire sănătoasă în aceste comunități, au concluzionat autorii studiului.

Unde se află zona albastră din Sardinia

Potrivit unor cercetări recente, zona albastră din Sardinia se întinde pe teritoriul a șase sate din partea central-estică a insulei, într-o regiune numită Ogliastra.

Aici, procentul centenarilor în rândul persoanelor născute între 1880 și 1900 a fost de aproximativ cinci ori mai mare decât în restul Europei și de trei ori mai mare decât în întreaga Sardinie. Proporția a crescut și mai mult de când termenul de „zonă albastră” a fost introdus, în urmă cu aproape 20 de ani.

La nivel mondial, mai multe femei decât bărbați ajung la vârsta de 100 de ani. În această parte a Sardiniei, proporția este însă aproape egală.

În zona albastră a insulei, cercetătorii au verificat vârsta fiecărei persoane trecute de 90 de ani prin compararea registrelor civile și bisericești. Ei au refăcut și arborii genealogici ai familiilor pentru a elimina eventualele erori sau cazuri de înlocuire a identității.