Zimbru impunător, filmat la masă, pe ninsoare, într-o pădure din Parcul Natural Vânători Neamț

? ? Un zimbru impunător se hrănește într-o pădure din Parcul Natural Vânători Neamț, fiind surprins într-o filmare de colegul nostru Lică Balmoj. ? Cel mai mare mamifer terestru din Europa, zimbrul poate ajunge și la 920 de kilograme, iar femelele au o greutate mai mică, între 320 și 640 kg. Masculii sunt solitari, iar femelele de zimbru în libertate trăiesc în turme, alături de pui, până când aceștia ating maturitatea. ? Zimbrul a fost reintrodus în fauna României ?? în anul 1958, la aproape două secole de la dispariția sa, de către silvicultorii români, prin aducerea, din Polonia ??, a doi zimbri, numiți Podarec și Polonka. Treptat, s-au format mai multe nuclee de zimbri, unul din acestea fiind cel de la Parcul Natural Vânători Neamț. ? Parcul Natural Vânători Neamț, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și natural administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este situat în nordul județului Neamț. ? Romsilva - Parcul Natural Vanatori Neamt se întinde pe o suprafață de 30.818 hectare, din care 26.190 de hectare ??? păduri, pe versantul estic al Munților Stânișoarei și Subcarpații Neamțului, acoperind bazinul Ozanei și al Cracăului. ℹ️ Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administrează trei nuclee de zimbri, la Bucșani, Hațeg și Vânători Neamț, cu un efectiv total de peste o sută de exemplare. credit: Lică Balmoj, Parcul Natural Vânători Neamț ***** ℹ️ ?? European bison eating into a forest in Vânători Neamț Nature Park in #Romania #Păduri #DezvoltareDurabilă #AriiProtejate #ConteazăPentruViitor #Silvicultură #România #Natură #Forests #Bison #EuropeanBison #wildlife