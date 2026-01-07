Groenlanda poate avea încă o problemă. Un dom de gheață cât Luxemburg s-a topit acum 7.000 de ani. Întrebarea e dacă asta se va repeta

Oamenii de știință avertizează că este „doar o chestiune de timp” până când Domul Prudhoe din Groenlanda va începe să se topească, din cauza încălzirii climatice. FOTO: Hepta

Oamenii de știință avertizează că este „doar o chestiune de timp” până când Domul Prudhoe din Groenlanda va începe să se topească, din cauza încălzirii climatice, scrie Euronews. Imensa calotă de gheață, groasă de aproximativ 500 de metri, are o suprafață comparabilă cu cea a Luxemburgului, acoperind în jur de 2.500 de kilometri pătrați. Topirea ei ar avea consecințe catastrofale la nivel global.

Pentru a înțelege mai bine miza, Copernicus arată că pentru fiecare centimetru de creștere a nivelului mării, aproximativ șase milioane de oameni în plus ajung să fie expuși riscului de inundații costiere.

Avertismentul vine după un proiect din 2023, coordonat de GreenDrill și University at Buffalo, care a urmărit colectarea de roci și sedimente îngropate sub Calota de Gheață a Groenlandei. Rezultatele au fost publicate în urmă cu două zile în Nature Geoscience.

Cercetătorii au extras probe de la 508 metri sub suprafață și au folosit o metodă numită datare prin luminescență. Atunci când sedimentul este îngropat, electronii pot rămâne „captivi” în interior până când sedimentul este expus din nou la lumină, ceea ce le permite oamenilor de știință să estimeze ultima dată când aceste particule au fost la lumina zilei.

Ei au descoperit că domul de gheață se topise ultima dată în urmă cu aproximativ 7.000 de ani, când clima era caldă, cu temperaturi cu circa 3–5°C mai ridicate decât cele de astăzi. Momentul este mult mai recent decât se credea anterior și sugerează că domul este „foarte sensibil la temperaturi blânde”.

Unele proiecții avertizează că, dacă emisiile nu sunt reduse drastic, lumea ar putea ajunge la acele niveluri de încălzire până în anul 2100. Echipa de cercetare speră să foreze din nou în calota Groenlandei pentru a putea estima viteza topirii și pentru a determina mai exact cât de ridicate au fost temperaturile în trecut pentru ca domul să se topească.

„Vorbim despre o perioadă cunoscută pentru stabilitatea climei, când oamenii au început să dezvolte agricultura și să facă pași spre civilizație”, spune Jason Briner, profesor și vicepreședinte asociat al departamentului de Științe ale Pământului, care a co-condus studiul.

„Dacă o schimbare naturală, moderată, a climei din acea epocă a fost suficientă ca Domul Prudhoe să se topească, atunci s-ar putea să fie doar o chestiune de timp până când să se întâmple din nou, din cauza schimbărilor climatice provocate de om de astăzi.”, a adăugat el.