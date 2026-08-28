În 1850, un fermier a adus 45 de oi pe o insulă din SUA. Până în 1862, erau 6.000. În câțiva ani, pășunatul a distrus toată vegetația

5 minute de citit Publicat la 14:40 28 Aug 2026 Modificat la 14:40 28 Aug 2026

Fermă de oi pe insula San Miguel din California. Imagine de arhivă. Sursa foto: Santa Cruz Island Foundation

Pe vremuri, pe o insulă îndepărtată, lovită de vânturi puternice și înconjurată de Oceanul Pacific, exista un imperiu neobișnuit al creșterii animalelor. Insula San Miguel, care face astăzi parte din Parcul Național Channel Islands din California, găzduia cândva mii de oi, familii de fermieri izolate și un vast complex agricol construit parțial din resturi provenite de la naufragii.

Însă decenii de pășunat necontrolat au degradat peisajul, îndepărtând vegetația și accentuând eroziunea. Astăzi, ruinele acelei perioade oferă o imagine dureroasă asupra istoriei zbuciumate a insulei, potrivit Times of India.

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De la 45 de oi, la câteva mii

Pe insula San Miguel existau oi și înainte de 1850, însă perioada creșterii animalelor s-a extins considerabil după ce pionierul californian George Nidever și-a stabilit reședința pe insulă în 1850. A adus oi și vite, porci și cai, în total 45 de animale.

În doar 12 ani, turma crescuse la aproximativ 6.000 de oi. Însă mediul fragil al insulei nu putea suporta la nesfârșit un asemenea nivel de pășunat.

În 1863 și 1864, Nidever a suferit pierderi importante din cauza secetei, iar oile provocaseră deja pagube extinse vegetației native. Odată cu dispariția ierburilor și a plantelor, solul a rămas expus eroziunii provocate de vânt și apă.

Nisipul a început să fie purtat de vânt peste anumite zone ale insulei, creând o moștenire ecologică ale cărei efecte aveau să supraviețuiască fermierilor.

Creșterea animalelor se transformă într-o industrie

După Nidever, frații Mills și compania lor, Pacific Wool Growing Company, au transformat creșterea oilor într-o afacere comercială mai bine organizată.

Au construit clădiri în apropiere de Cuyler Harbor și au continuat să crească animale pe întreg teritoriul insulei.

William G. Waters avea să devină unul dintre cei mai longevivi locuitori ai insulei San Miguel. Timp de aproape 30 de ani, el a dezvoltat o fermă funcțională, cu terenuri agricole, spații pentru animale, ateliere și echipamente.

În jurul anului 1906, Waters a supravegheat construirea unei case de fermă remarcabile. Clădirea fusese proiectată pentru a rezista vânturilor puternice ale insulei și era construită în mare parte din materiale recuperate de la naufragii, inclusiv lemn provenit de la nava J.M. Coleman.

Pereții dubli, numeroasele încăperi și curtea interioară reflectau condițiile extreme de viață de pe San Miguel.

Anii de singurătate ai familiei Lester

Herbert și Elizabeth Lester locuiau pe insulă împreună cu cele două fiice ale lor atunci când San Miguel a atras atenția la nivel național.

Herbert Lester administra ferma pentru Robert Brooks și îi plăcea izolarea insulei San Miguel. Familia a făcut eforturi pentru a transforma casa de fermă, atât de aspră și izolată, într-un adevărat cămin. Au plantat o grădină, și-au făcut provizii și și-au educat copiii pe insulă.

Stilul lor neobișnuit de viață a atras vizitatori, cercetători și aventurieri. Însă romantismul vieții pe o insulă izolată venea la pachet cu numeroase greutăți.

Proviziile trebuiau transportate cu feribotul de pe continent, vremea putea face deplasările extrem de dificile, iar familia se baza în mare măsură pe propria ingeniozitate pentru a se descurca.

Perioada petrecută de familia Lester pe insulă s-a încheiat brusc în 1942, odată cu moartea lui Herbert Lester. În cele din urmă, Elizabeth și fiicele ei au plecat, închizând unul dintre cele mai colorate capitole din istoria creșterii animalelor pe San Miguel.

Cum au ajuns Herbert și Elizabeth Lester pe insula San Miguel

Elizabeth Sherman Lester (1891–1981) a crescut într-o familie înstărită din New York. A urmat școala în Elveția, apoi o școală de bune maniere și pregătire socială, însă tatăl ei nu considera că femeile ar trebui să urmeze o facultate. Astfel, Elizabeth s-a oferit voluntar la o casă comunitară, unde avea grijă de copiii mici ai mamelor sărace care munceau și îi ajuta să învețe, se arată pe pagina Channel Islands National Park.

Lucra ca bibliotecară la New York Public Library când l-a întâlnit pe Herbert Lester, un veteran al Primului Război Mondial originar din Chicago. Cei doi s-au mutat curând împreună în California, unde Herbert a acceptat un post de administrator al unei ferme de oi de pe insula San Miguel.

Familia Lester s-a mutat într-o casă de fermă construită din lemn recuperat de la nave naufragiate. În următorii 12 ani, Elizabeth și Herbert au trăit singuri pe San Miguel împreună cu cele două fiice ale lor, Marianne (1931–2004) și Betsy (n. 1932).

Când fetele au ajuns la vârsta școlii, tatăl lor a construit o mică școală pe insulă.

Familia Lester a devenit o mică senzație în presa vremii, iar Elizabeth și Herbert au fost supranumiți „Regina și Regele din San Miguel”. În 1940, familia a apărut pe coperta revistei Life.

După moartea lui Herbert, în 1942, familia a părăsit insula.

La bătrânețe, Elizabeth a publicat o carte intitulată The Legendary King of San Miguel, în care a descris locul unic pe care familia sa l-a ocupat în istoria Insulelor Channel.

Betsy, care încă mai vizitează din când în când insula San Miguel, a publicat la rândul ei o carte, San Miguel Island, My Childhood Memoir, în care își povestește amintirile din copilăria petrecută pe insulă.

Pășunatul oilor ia sfârșit

La jumătatea secolului XX, consecințele ecologice ale creșterii animalelor deveneau tot mai greu de ignorat.

Marina SUA a preluat controlul asupra insulei în scopuri militare, iar pășunatul oilor a fost treptat restricționat.

Robert Brooks a primit ordin să își îndepărteze animalele în 1948, însă sute de oi au rămas pe insulă. O altă operațiune de strângere a animalelor, desfășurată în 1950, a dus la eliminarea altor exemplare, dar unele oi sălbatice au supraviețuit în canioanele accidentate ale insulei.

Ultimii oameni au continuat să locuiască acolo până în 1966, când National Park Service și Marina au desfășurat o operațiune amplă pentru a elimina ultima turmă.

Căutările aeriene au identificat 148 de oi, iar toate au fost îndepărtate până la finalul operațiunii.

Astfel s-a încheiat mai bine de un secol de pășunat continuu al oilor pe insula San Miguel.

Un peisaj agricol abandonat

Casa fermei care supraviețuise deceniilor de izolare nu a mai rezistat mult.

A fost distrusă de un incendiu în 1967, în urma unui accident produs în timpul operațiunilor Marinei SUA.

Astăzi, din ea au mai rămas doar molozul și fragmentele metalice, câteva porțiuni ale fundației, un coș de fum prăbușit și rămășițele unui smochin.

Ferma propriu-zisă a dispărut, însă povestea ei continuă să existe în peisajul insulei San Miguel.

Oile, fermierii și familiile care au trăit cândva pe această insulă bătută de vânt au lăsat în urmă o moștenire care arată cât de mult poate modifica activitatea umană chiar și cele mai izolate medii naturale - uneori cu consecințe care persistă timp de generații.