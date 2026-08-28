În 1952, o molie rară a fost observată pentru ultima dată la o moșie din Anglia. Acum, în același loc, a fost găsită o colonie ascunsă

4 minute de citit Publicat la 17:52 28 Aug 2026 Modificat la 17:52 28 Aug 2026

Molia Dark Bordered Beauty, Epione vespertaria, redescoperită după 70 de ani în Northumberland, Anglia. Sursa foto: Butterfly Conservation

Specialiștii care refac habitatul unei moșii istorice din Northumberland au redescoperit o populație ascunsă a uneia dintre cele mai rare insecte din Anglia, găsind specia după doar 10 minute de căutări, într-un loc în care nu mai fusese observată de peste 70 de ani, potrivit BBC.

Dr. Dave Wainwright, cercetător principal în domeniul conservării la Butterfly Conservation, a descoperit o colonie reproducătoare de molii Dark Bordered Beauty (Epione vespertaria) la moșia Wallington, administrată de National Trust, în apropiere de Morpeth.

Molia, activă în timpul zilei, este cunoscută pentru aripile sale distinctive, în nuanțe de cremă și maro-ciocolatiu. Ultima observație a acesteia la Wallington datează din 1952, înainte ca specia să dispară din evidențele locale.

Potrivit unei relatări publicate de ITV News luna aceasta, descoperirea ar putea reprezenta un impuls vital pentru o specie aflată în pericol serios de a dispărea din Anglia.

„Frumusețea cu margini întunecate”

Dr. Wainwright a petrecut mulți ani căutând populații necunoscute ale acestei molii rare în nordul Angliei. El a făcut primul studiu la Wallington Estate în 2004, însă nu a găsit niciun semn al speciei.

Privind retrospectiv asupra acelui studiu, Wainwright a spus că terenul nu era potrivit pentru această molie la momentul respectiv.

„Am analizat acel loc în 2004 și era pășunat destul de intens și nu se afla în condiția potrivită pentru Dark Bordered Beauty (n.r. denumirea populară - Frumusețea cu margini întunecate)”, a spus Dr. Wainwright.

„De data aceasta, locul arăta mult, mult mai bine - vegetație foarte bogată, cu multe flori sălbatice.”

Chiar și după ce s-a pregătit cu atenție pentru cel mai recent studiu, Wainwright nu se aștepta să găsească molia atât de repede.

„Eram plin de speranță – sunt mereu plin de speranță – dar cu siguranță nu mă așteptam la asta, pentru că de-a lungul anilor am mers în atât de multe locuri pentru a căuta această specie, încât inima și mintea mea se aflau în două locuri diferite”, a declarat el pentru ITV News.

La doar 10 minute după ce au intrat în zona restaurată, echipa a observat primul exemplar adult.

Wainwright a descris descoperirea drept „unul dintre momentele importante ale carierei mele”.

„Mai presus de toate, a fost pur și simplu un sentiment de ușurare că nu mai duceam această luptă într-un singur loc”, a adăugat el.

Criza care a lovit ultimul refugiu cunoscut

Înainte de descoperirea de la Wallington, Strensall Common din North Yorkshire era considerat singurul loc din Anglia în care mai exista o populație de molii dark bordered beauty.

Datele de monitorizare ale Butterfly Conservation arată că populația de la Strensall Common a scăzut drastic în ultimii 20 de ani.

Studiile care în trecut identificau sute de molii au înregistrat recent cifre care abia mai ajung la câteva zeci de exemplare.

Rezervația, administrată de Yorkshire Wildlife Trust și Ministerul Apărării, se confruntă și cu presiuni tot mai mari provocate de schimbarea tiparelor meteorologice.

Perioadele lungi de secetă din timpul verii și un incendiu de vegetație de proporții, care a afectat anul trecut anumite părți ale habitatului, au împins molia și mai aproape de dispariția locală.

Populații mici și izolate mai supraviețuiesc în Scoția, inclusiv în zonele din jurul Deeside și Speyside. Însă, înainte de descoperirea din Northumberland, populația din Anglia depindea aproape în totalitate de un singur habitat vulnerabil.

Restaurarea habitatului aduce o revenire neașteptată

Revenirea moliei la Wallington are loc după schimbări majore aduse celor aproximativ 13.000 de acri ai domeniului.

Prin proiectul de refacere a naturii „Wilder Wallington”, rangerii National Trust au colaborat cu fermierii care exploatează terenurile pentru a reduce pășunatul animalelor în zonele importante, pentru a restaura turbăriile degradate și pentru a permite dezvoltarea naturală a vegetației arbustive și a arborilor tineri autohtoni.

Lucrările au contribuit la înmulțirea lăstarilor de plop tremurător și a sălciilor târâtoare, care sunt singurele două plante cu care se hrănesc omizile moliei dark bordered beauty.

Emily Johnson, ranger National Trust la Wallington Estate, a declarat că echipa a fost încântată de descoperire.

„Nu am putea fi mai încântați să aflăm că Wallington este un refugiu important pentru o specie atât de rară”, a spus Johnson în declarațiile transmise presei.

„Am muncit din greu pentru a administra terenul într-un mod mai bun pentru natură, iar acum se pare că eforturile noastre dau rezultate.”

O nouă imagine a habitatului potrivit

Descoperirea nu face doar ca molia să fie mai bine protejată împotriva dispariției din Anglia. Ea schimbă și ceea ce specialiștii în conservare știau despre locurile în care această specie poate supraviețui.

Ani la rând, eforturile de protejare a moliei s-au concentrat asupra zonelor de landă uscată și deschisă întâlnite la Strensall Common.

Wallington este foarte diferit, având pajiști umede, habitate mixte și zone de pădure aflate în regenerare.

Wainwright a spus că descoperirea i-ar putea determina pe specialiștii în conservare să caute și alte colonii ascunse în nordul Angliei.

„Lucrul care m-a făcut să continui toți acești ani este că am simțit mereu că există o șansă să găsim Dark Bordered Beauty la granița dintre Northumberland și Cumbria. Acum simt că ar putea exista și alte colonii acolo, așteptând să fie descoperite, ceea ce ar fi extraordinar”, a adăugat el.

Butterfly Conservation colaborează acum cu rangerii National Trust pentru a cartografia întreaga populație de la Wallington.

Echipele intenționează, de asemenea, să extindă coridoarele de habitat pe terenurile din apropiere, oferind noii colonii mai mult spațiu pentru a crește și a se răspândi.