Norvegia va stoca milioane de tone metrice de CO2 la o adâncime de 2,6 kilometri, sub fundul mării

Rob Jetten, premierul Olandei, alături de Jonas Gahr Støre, prim-ministrul norvegian, care dă mâna cu Luc Cattoir, directorul general al Yara Sluiskil, pe 7 septembrie 2026, în timpul unei vizite la Yara Sluiskil. Sursa foto: Profimedia Images

Cea mai mare instalație de captare a carbonului din Europa a fost inaugurată luni în Olanda, fiind dezvoltată de compania norvegiană de îngrășăminte Yara International. Norvegia urmează să depoziteze carbonul captat sub fundul mării, informează Reuters.

Instalația de captare și stocare a carbonului (CCS) din Sluiskil, un sat aflat în provincia Zeelanda din sudul Olandei, va reduce emisiile generate de una dintre cele mai mari unități de producție de îngrășăminte din Europa și va transporta carbonul captat în Norvegia.

Conform sursei citate, începând cu 2026, Yara Sluiskil va capta și lichefia până la 800.000 de tone metrice de CO2 în fiecare an. Carbonul va fi transportat și stocat la 2,6 km sub fundul mării, pe platoul continental norvegian, de către operatorul de transport și stocare Northern Lights.

Pe parcursul a 15 ani, Yara se așteaptă să elimine aproximativ 12 milioane de tone de CO2 de la această unitate.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Stoere, a declarat că proiectul de la Sluiskil oferă o soluție care este atât avansată din punct de vedere științific, cât și viabilă din punct de vedere comercial.

"Provocarea noastră climatică se află în industrie, pentru că acolo găsim combinația dintre forță de muncă, capital și tehnologie. Și, desigur, energia este prezentă în toate acestea. Așadar, faptul că suntem națiuni energetice moderne, Țările de Jos fiind, desigur, printre primele, reprezintă calea de urmat", a precizat Jonas Gahr Stoere.

Uniunea Europeană intenționează să utilizeze tehnologia de captare a carbonului pentru a contribui la atingerea obiectivului de emisii nete zero până în 2050, în special în cazul proceselor industriale precum producția de substanțe chimice, unde alternativele cu emisii reduse de carbon nu sunt încă disponibile.

Însă, tehnologia s-a confruntat timp de decenii cu dificultăți, din cauza întrebărilor privind viabilitatea sa comercială și a opoziției din partea activiștilor de mediu și a unor guverne. Criticii susțin că CCS poate permite companiilor să continue producția de petrol și gaze, în timp ce promit că vor capta emisiile la un moment dat în viitor.