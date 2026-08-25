„Nu tai copacul ăsta”: Doi dezvoltatori imobiliari au cheltuit 400.000 de $ pentru a salva un arțar. Au construit casele de lux altfel

Casa constrită lângă arțarul secular din cartoerul Red Hook, Brooklyn. Sursa foto: Ben Krone/ Gradient Architecture

Doi prieteni care conduceau o mică firmă de dezvoltare imobiliară reușiseră, în sfârșit, să pună cap la cap terenul perfect în Brooklyn, New York. O serie de loturi înguste de pe Dikeman Street, în Red Hook, le oferea suficient spațiu pentru a construi patru case de tip townhouse de lux, cu loc pentru curțile laterale și retragerile impuse de regulile de urbanism din cartier.

Dar ceva ajunsese acolo înaintea lor: un copac mare și bătrân. Era un arțar argintiu, înalt cât o clădire de șase etaje, cu un trunchi de aproximativ 1,5 metri în diametru și o scoarță aspră, răsucită într-un model spirală, care se întindea spre cer. Sistemul de rădăcini se întindea pe aproximativ șase metri în partea din față a curții, exact în locul în care trebuia construită una dintre case, relatează The New York Times.

› Vezi galeria foto ‹

Ben Krone, arhitect și cofondator al companiei de dezvoltare Hier, i-a spus partenerului său, Phillip Sulke, că arborele era frumos. Dar trebuia să dispară.

„Reacția lui Ben a fost: «Nu putem salva copacul. Nu putem construi ceea ce vrem. O să te coste o avere». Iar eu i-am spus: «Atunci nu mai facem proiectul. Pentru că eu nu tai copacul ăsta»”, și-a amintit domnul Sulke.

Au adaptat proiectul imobiliar în așa fel încât să nu afecteze rădăcinile arborelui

Și astfel a început un proiect imobiliar cu totul neobișnuit, în care domnii Sulke și Krone au cheltuit sute de mii de dolari pentru a salva un singur arțar.

Au construit tuneluri mult sub pământ pentru conductele de canalizare și de apă, astfel încât acestea să nu afecteze copacul. Au folosit soluții structurale complicate pentru a face ca partea din față a caselor să fie construită în consolă, departe de sistemul de rădăcini.

Au încetinit chiar și lucrările atunci când unul dintre fiii domnului Krone a observat un cuib de porumbei gulerat într-o grindă din interiorul casei. Muncitorii au construit o mică incintă din placaj pentru a proteja puii de păsări de scânteile produse în timpul sudurii.

Domnul Krone a spus că a consultat un arborist, care i-a explicat că arborele avea probabil aproximativ 100 de ani și că arțarii argintii rareori trăiesc mult peste 100 sau 120 de ani. Dar cei doi nu voiau să fie cei care îl vor ucide.

„A fost ca și cum ai salva un câine geriatric”, a spus domnul Krone.

Un dezvoltator imobiliar neobișnuit

Domnul Sulke, principalul investitor al proiectului, ar fi primul care ar recunoaște că este un dezvoltator imobiliar neobișnuit. Artist austriac stabilit la Viena, el fotografiază peisaje și nave gigantice cu ajutorul dronelor. Unele dintre lucrările sale sunt expuse la Muzeul de Arte Aplicate din Viena, iar, potrivit propriilor sale declarații, aprecierea pe care o are pentru istorie ajunge deseori să îi eclipseze deciziile financiare raționale.

Domnul Krone își descrie partenerul de afaceri drept „extraordinar de sentimental în ceea ce privește lucrurile vechi”. Una dintre casele pe care au cumpărat-o pe Dikeman Street nu avea acoperiș, ci doar carcasa exterioară, aflată în proces de degradare. El l-a întrebat pe domnul Krone: „Ești sigur că nu putem salva casa?”

Domnul Sulke a început să lucreze în dezvoltarea imobiliară cu un lot problematic pe care l-a cumpărat pe Wolcott Street, în Red Hook. După ce a devenit proprietarul acelei bucăți neîngrijite de teren acoperite cu buruieni și pământ, și-a dat seama că regulile de urbanism făceau construcția aproape imposibilă. Orice casă nouă construită pe teren trebuia să aibă o curte laterală de opt picioare, însă lotul avea o lățime de doar 20 de picioare.

L-a angajat pe domnul Krone, locuitor al cartierului Red Hook și un fel de expert local în regulamentele de urbanism, pentru a găsi o soluție. Folosindu-se de o excepție introdusă după uraganul Sandy, cei doi au putut construi pe amprenta unei case mici care se aflase cândva pe acel teren și au adăugat o extensie lată de 12 picioare. Au amenajat sufrageria și o baie în aripa îngustă a casei în formă de L.

Casa s-a vândut în câteva zile, iar domnul Sulke și-a folosit câștigurile pentru a cumpăra un lot pe Dikeman Street. Apoi a cumpărat încă unul și încă unul. Când el și domnul Krone au avut suficient teren pentru a construi casele de tip townhouse — trei loturi, dintre care unul avea o lățime dublă — primul lucru pe care l-a făcut domnul Krone a fost să cheme un arborist pentru a vedea dacă arborele putea fi salvat.

Pentru domnul Sulke, salvarea copacului „era o decizie evidentă”, a spus domnul Krone, însă lui i-a luat mai mult timp să accepte ideea, deoarece, în calitate de arhitect, putea vedea toate problemele care urmau să apară.

„Eram de genul «O să mă interesez» — în timp ce, știți, dădeam ochii peste cap în tăcere”, a spus domnul Krone.

„Dezvoltare responsabilă”

Dar domnul Krone, care predă design arhitectural la Universitatea din Pennsylvania, s-a răzgândit. Locuiește în Red Hook de 15 ani și nu îi plăcea ideea de a fi genul de dezvoltator care începe un proiect prin tăierea celui mai înalt copac din zonă.

„Nu mi s-a părut corect să venim aici, să buldozăm și să schimbăm complet caracterul cartierului”, a spus el. „Acestea sunt lucrurile pe care le predau”, a continuat el. „Dezvoltare responsabilă.”

Bill Logan, fondatorul Urban Arborist, a examinat copacul la începutul proiectului. El a spus că arțarii argintii sunt originari din New York, însă în prezent sunt plantați rareori în oraș. Pe străzile din New York sunt întâlniți mai frecvent arborele pagodelor, anumite specii de stejari și ginkgo.

Despre arțarii argintii

Arțarii argintii pot suporta condițiile dificile din oraș și cresc rapid, ajungând mari și înalți în ciuda acestora. Pot fi însă fragili, iar domnul Logan a spus că nu rezistă furtunilor la fel de bine ca mulți alți copaci.

„Nimeni nu vă poate spune cât timp va crește un copac”, a spus el. „Dar există școala «voi trăi pentru totdeauna», tipică stejarilor - cresc încet, își dezvoltă încet ramuri noi, își consolidează totul. Arțarii argintii sunt mai degrabă din categoria «trăiește repede, mori tânăr».”

Când domnii Krone și Sulke au găsit copacul, pe una dintre laturile lui era prinsă cu șuruburi o plantă decorativă falsă, iar arborele nu fusese tuns sau îngrijit de ani de zile.

Rachel Soszynski, o vecină care locuiește vizavi, pe Dikeman Street, a spus însă că îi place să privească păsările de la fereastra bucătăriei și că arborele este cea mai bună „proprietate imobiliară pentru păsări” din întregul cartier.

Cardinalii obișnuiesc să stea în el, a spus ea, iar șoimii cu coadă roșie îl folosesc ca punct de observație pentru vânătoare, de unde se pot arunca asupra porumbeilor.

Domnul Krone îl suna sau îi trimitea mesaje lui Sulke pentru a-i povesti despre „coșmarul actual” provocat de copac. Sulke îi răspundea uneori cu imagini generate de inteligența artificială în care Krone apărea ca un medic rezemat de copac, zâmbind calm, cu un stetoscop la gât.

„Una dintre marile mele lupte este să îi fac pe toți să le pese de chestia asta la fel de mult ca mie”, a spus domnul Krone.

A fost îngrozit când muncitorii care montau pavelele l-au întrebat cât le-ar oferi ca să taie copacul și să îl transporte de acolo. De asemenea, a dus o luptă permanentă pentru a împiedica oamenii să lase gunoi la baza trunchiului.

400.000 de dolari pentru un copac

În această lună, casele de tip townhouse de la numerele 33-39 de pe Dikeman Street au fost finalizate. Fiecare are 2.800 de metri pătrați, cu grinzi masive din lemn vizibile în interior, priveliști către portul Red Hook din spate și terase plantate cu echinacea și rudbeckia, în dreptul dormitoarelor principale.

Compania Hier intenționează să le vândă cu aproximativ 4 milioane de dolari fiecare.

În total, domnul Krone estimează că procesul de construire a caselor în consolă, astfel încât să evite rădăcinile copacului, a costat aproximativ 400.000 de dolari.

„Deciziile de proiectare s-au bazat pe încercarea de a construi în jurul acestui lucru, dar, în cele din urmă, devine ca o sculptură în sine”, a spus domnul Krone. „Chiar nu poți pune un preț pe asta.”