Curățenia de Paște în pădurea Lucianca - o inițiativă Sarantis România împreună cu Let's Do It România

Astăzi, 12 aprilie, sub îndrumarea Let’s Do It România, chiar în săptămâna de dinaintea Paștelui, peste 50 de angajați ai companiei Sarantis România și-au unit forțele și au curățat pădurea Lucianca, situată pe șoseaua București - Targoviște.

Sursa foto: Sarantis Romania

de Georgiana Adam 12 Apr 2023 • 18:27