Părinții cu bebeluși rezervă camere de hotel cu aer condiționat ca să supraviețuiască valului de căldură din Marea Britanie

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Familiile din Marea Britanie, inclusiv părinții cu nou-născuți, rezervă camere de hotel cu aer condiționat pentru a scăpa de valul de căldură, iar companiile din industrie raportează o creștere bruscă a cererii, scrie The Guardian.

Datele de pe platforma de rezervări Booking.com arată că, începând cu 1 iunie, numărul căutărilor care folosesc filtrul „aer condiționat” s-a triplat în toată Marea Britanie, în paralel cu cel mai recent val de căldură care lovește nordul Europei.

Între timp, datele companiei de plăți Adyen arată că industria hotelieră britanică a înregistrat o creștere de 34% a veniturilor în perioada 22-25 iunie față de aceeași perioadă din 2025.

Marea Britanie traversează una dintre cele mai călduroase săptămâni din istoria sa, cu temperaturi care au urcat până la 36-37°C în unele zone din Anglia și Țara Galilor. Serviciul meteorologic Met Office a emis avertizări de căldură extremă, iar vineri Marea Britanie a înregistrat provizoriu un nou record de temperatură pentru luna iunie – 36,9°C, la Wattisham, în Suffolk.

Lanțul Heartwood Inns, care operează pub-uri cu camere în toată țara, a anunțat că funcționează săptămâna aceasta la o ocupare de 86%, cu multe locații la capacitate maximă sau aproape de ea.

Lanțul a observat și o schimbare evidentă în tipul solicitărilor primite – aproximativ o treime dintre cei care sună întreabă dacă camerele au aer condiționat înainte de a face rezervarea.

De asemenea, au crescut și întrebările din partea părinților cu nou-născuți care caută camere cu aer condiționat, după ce au întâmpinat dificultăți în a menține locuințele suficient de răcoroase pentru ca bebelușii să doarmă confortabil.

„Cu valul de căldură în toi, am observat o creștere notabilă a cererii la hotel și în prezent funcționăm la capacitate maximă. Oaspeții caută din ce în ce mai mult spații răcoroase și confortabile în care să se relaxeze, să lucreze de la distanță și să scape de căldura orașului, fie că e vorba de interioarele noastre cu aer condiționat sau de grădina privată, care a devenit o adevărată oază în această perioadă caldă”, a declarat Dean Culpan, directorul general al hotelului londonez Templeton Garden.

„Pe măsură ce temperaturile cresc în toată Londra, am înregistrat și o creștere semnificativă a rezervărilor pentru masa pe terasă și băuturi, aceste zone mai răcoroase și umbrite devenind unele dintre cele mai căutate spații din hotel”, a adăugat acesta.

„Valul de căldură actual a avut un impact vizibil asupra comportamentului de rezervare la The Feathers, mai ales în ultima săptămână. Am înregistrat o creștere a rezervărilor de ultim moment, mulți oaspeți dorind să scape de căldură și să se bucure de o pauză relaxantă într-un mediu confortabil, cu aer condiționat. Ocuparea noastră a crescut de la 74% la 81% în această săptămână, și am observat și o mică creștere a întrebărilor, mai mulți oaspeți întrebând în mod specific dacă camerele noastre au aer condiționat înainte de a-și confirma șederea”, a precizat Gemma Jones, managerul de operațiuni hoteliere de la The Feathers din Woodstoc.

Jones mai spune că aerul condiționat a devenit „un argument de vânzare real” în timpul valului de căldură.

„Oaspeții caută din ce în ce mai mult un loc unde să se deconecteze și să se bucure de o noapte de somn confortabilă, iar aerul condiționat ne-a oferit un avantaj clar”, precizează aceasta.

„Mai mulți oaspeți ne-au spus că aleg să stea la hotel în loc să rămână acasă pentru că știu că vor putea scăpa de căldură. Multe dintre aceste rezervări au venit de la cupluri aflate la scurtă distanță cu mașina de hotel, care caută o escapadă improvizată mai degrabă decât o vacanță planificată. Am observat, de asemenea, că mai mulți oaspeți își prelungesc ședințele de o noapte la două sau mai multe nopți pentru a profita la maximum de vreme”, adaugă ea.