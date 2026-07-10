Volkswagen a înlocuit mașinile de tuns iarba cu 100 de oi. La fabrica din Polonia, acestea fac minuni

Turma a fost adusă pe terenul fermei la sfârșitul lunii aprilie. Foto: Volkswagen

100 de oi au luat locul utilajelor de tuns iarba la fabrica Volkswagen din Września, Polonia. Animalele întrețin vegetația de sub cele peste 31.000 de panouri fotovoltaice ale uzinei, într-un proiect care îmbină producția de energie verde cu protejarea biodiversității și cercetarea științifică.

Ferma fotovoltaică, construită în incinta fabricii Volkswagen Poznań, este una dintre cele mai mari instalații de acest tip din Europa amplasate lângă o unitate industrială. Aceasta se întinde pe aproximativ 27 de hectare, are o putere instalată de 18,3 MW și, în zilele însorite, poate asigura integral necesarul de energie al fabricii. Pe parcursul unui an, produce aproximativ un sfert din energia electrică folosită de uzină.

În locul cosirii mecanice a ierbii, compania a ales o soluție bazată pe conceptul agrofotovoltaic, care presupune utilizarea aceluiași teren atât pentru producerea energiei solare, cât și pentru activități agricole.

Oile pasc liniștite la umbra panourilor

Oile pasc în mod natural vegetația dintre panouri, iar în același timp beneficiază de umbra oferită de instalațiile fotovoltaice în zilele călduroase.

„Ferma fotovoltaică produce astăzi nu doar energie verde. A devenit și un loc în care susținem biodiversitatea, agricultura locală și cercetarea științifică. Pășunatul oilor demonstrează că industria modernă poate funcționa în armonie cu natura”, a declarat Marzena Pillich-Grońska, directoarea fabricii Volkswagen Poznań din Września.

Proiectul este realizat în colaborare cu cercetători de la Universitatea de Științe ale Vieții din Poznań, care analizează modul în care panourile fotovoltaice influențează bunăstarea animalelor și ecosistemul din jur.

Oile pasc liniștite printre cele 31.000 de panouri solare. Foto: Volkswagen

Turma a fost adusă pe terenul fermei la sfârșitul lunii aprilie

Studiile urmăresc calitatea vegetației, modificările microclimatului, proprietățile solului și comportamentul oilor.

„Sistemul agrofotovoltaic ne permite să privim fermele solare dintr-o perspectivă mult mai amplă decât simpla producție de energie. Analizăm efectele panourilor asupra bunăstării și comportamentului animalelor, precum și asupra întregului ecosistem. Verificăm, de exemplu, dacă umbra creată de panouri reduce stresul termic al animalelor și le oferă condiții mai bune de trai. În același timp, studiem schimbările produse la nivelul microclimatului, vegetației și solului, pentru a identifica cele mai eficiente soluții de combinare a energiei regenerabile cu agricultura”, a explicat Joanna Składanowska-Baryza, cercetător în cadrul universității.

Animalele aparțin rasei Wielkopolska, o rasă de oi dezvoltată în această regiune a Poloniei și inclusă în prezent într-un program de conservare a patrimoniului genetic.

Proiectul poate deveni un model pentru viitoarele investiții în energie regenerabilă

Turma a fost adusă pe terenul fermei la sfârșitul lunii aprilie și va rămâne acolo până în toamnă, sub supravegherea crescătorilor.

„Animalele s-au adaptat foarte bine la noul mediu. Observăm că se simt în siguranță: se împart în grupuri mai mici și pasc liniștite în diferite zone ale fermei. Este un semn clar că s-au obișnuit cu acest loc, deoarece o turmă care se simte amenințată stă întotdeauna compactă”, a spus Justyna Nowak-Gajek, proprietara oilor.

Reprezentanții companiei Quanta Energy, care a construit și operează instalația fotovoltaică, consideră că proiectul poate deveni un model pentru viitoarele investiții în energie regenerabilă.

„Colaborarea noastră cu Volkswagen Poznań demonstrează că infrastructura energetică modernă poate oferi atât siguranță energetică pentru industrie, cât și beneficii pentru mediul înconjurător. Ferma din Września este unul dintre exemplele pionier ale acestei abordări și arată că o instalație fotovoltaică bine proiectată poate răspunde simultan obiectivelor energetice, de mediu și operaționale”, a declarat Piotr Grzybczak, directorul Quanta Energy.

Volkswagen precizează că extinderea utilizării surselor regenerabile de energie reprezintă un element important al strategiei sale de reducere a emisiilor de carbon, iar proiectul demonstrează că o fermă fotovoltaică poate avea un rol mult mai complex decât simpla producere de electricitate, contribuind și la protejarea biodiversității, sprijinirea agriculturii locale și dezvoltarea cercetării.