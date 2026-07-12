Alertă meteo imediată de la ANM: Cod galben de ploi, vijelii și descărcări electrice. Lista localităților vizate

<1 minut de citit Publicat la 16:55 12 Iul 2026 Modificat la 18:03 12 Iul 2026

ANM a emis cod galben de vijelii. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de vijelii, descărcări electrice şi averse torențiale.

Valabil de la ora 16:41 până la ora 18:00

Județul Covasna: Târgu Secuiesc, Sânzieni, Ghelința, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Lemnia, Poian, Mereni, Estelnic;

Se vor semnala: Vijelie, viteza vântului la rafală de 50…70 km/h, descărcări electrice, averse (10...20 l/mp)

Valabil de la ora 16:03 până la ora 17:00

Județul Covasna: Baraolt, Brăduț, Bățani, Belin, Vârghiș, Aita Mare, Malnaș;

Se vor semnala: Vijelie, viteza vântului la rafală de 50…70 km/h, descărcări electrice, averse (10...20 l/mp)

Valabil de la ora 16:00 până la ora 17:00

Județul Olt: Caracal, Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Vădăstrița, Dăneasa, Cilieni, Traian, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Stoenești, Ștefan cel Mare, Mihăești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica, Seaca;

Se vor semnala: Vijelie cu viteze la rafală de 50…70 km/h, descărcări electrice, averse (10...20 l/mp)