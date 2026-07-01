ANM anunță noi furtuni și vijelii în București, după ce vremea severă a făcut prăpăd. Prognoza meteo pentru 1 și 2 iulie în Capitală

2 minute de citit Publicat la 10:54 01 Iul 2026 Modificat la 10:54 01 Iul 2026

Copac rupt de vijelie pe un bulevard din București, 1 iulie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea rămâne severă în București și în următoarele două zile, după furtunile violente care au provocat pagube importante în Capitală. Meteorologii avertizează că urmează noi episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii puternice, grindină și descărcări electrice.

Potrivit prognozei speciale emise pentru perioada 1 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, vremea va fi instabilă, cu înnorări temporar accentuate și perioade în care se vor semnala averse torențiale importante cantitativ.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp. De asemenea, sunt prognozate frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii puternice, cu rafale de 60-80 km/h, precum și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar minima se va situa între 18 și 20 de grade.

Vremea în București, pe 2 iulie 2026: furtuni cu grindină

În intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, meteorologii estimează că vremea va rămâne în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate temporar, iar mai ales în cursul după-amiezii și al nopții sunt așteptate noi episoade de averse torențiale, cu cantități de apă de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-60 km/h.

Totodată, vor exista condiții pentru căderi de grindină. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, cu maxime de 29-30 de grade și minime de 17-18 grade Celsius.

Cod galben și cod portocaliu de vreme rea pentru București

Pe lângă prognoza specială, ANM a emis și mai multe avertizări meteorologice pentru Capitală.

Astfel, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, municipiul București se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ și grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

În același timp, în intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00, va fi în vigoare un cod portocaliu pentru fenomene meteo severe. Meteorologii avertizează asupra producerii unor vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de dimensiuni medii și posibil mari, precum și frecvente descărcări electrice.

Ulterior, în perioada 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, Capitala va intra din nou sub cod galben, fiind așteptate noi episoade de instabilitate atmosferică, cu averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, avertizările pot fi actualizate inclusiv prin emiterea unor mesaje de tip nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate.

Cod portocaliu de vijelii și în alte regiuni din țară

ANM a emis și o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00, care vizează inclusiv zona București-Ilfov. Avertizarea este valabilă pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, iar izolat viteza vântului poate depăși 100 km/h. De asemenea, sunt prognozate averse torențiale, grindină de dimensiuni medii și posibil mari, cu diametrul de 2-5 centimetri, precum și frecvente descărcări electrice.

În intervale scurte, de 1-3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 50-60 l/mp. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările avertizărilor și să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor meteorologice severe.