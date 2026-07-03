Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii, cu averse torențiale și grindină. Lista localităților lovite de furtuni

1 minut de citit Publicat la 13:07 03 Iul 2026 Modificat la 13:07 03 Iul 2026

Nori de furtună și fulgere pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 3 iulie 2026, mai multe avertizări imediate de fenomene meteo periculoase, valabile pe termen scurt, care vizează localități din mai multe județe. Unele zone se află sub alertă nowcasting cod portocaliu, iar altele sub cod galben, din cauza instabilității atmosferice accentuate.

Cod portocaliu până la ora 14:00

O avertizare Cod portocaliu a fost emisă la ora 12:48 și este valabilă între 13:00 și 14:00.

Sunt vizate localități din județul Vâlcea, printre care: Băbeni, Berbești, Frâncești, Alunu, Tomșani, Cernișoara, Roșiile, Mateești, Popești, Păușești, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Copăceni, Șirineasa, Sinești, Lădești, Lăpușata, Roești, Pesceana și Măldărești.

Meteorologii anunță averse torențiale cu acumulări de 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h, vijelii și grindină cu diametrul de 1–3 cm.

Cod portocaliu și galben în județul Constanța

Pentru județul Constanța au fost emise două avertizări nowcasting, valabile în intervale diferite, dar cu fenomene similare de instabilitate atmosferică.

Cod portocaliu - Avertizarea emisă la ora 12:50 este valabilă între 13:00 și 14:00 și vizează localități precum Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Târgușor, Fântânele, Tortoman și Grădina.

Sunt prognozate averse torențiale de 25–40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm), descărcări electrice frecvente și vânt puternic cu rafale de 50–60 km/h.

Cod galben - Avertizarea emisă la ora 11:54 este valabilă între 12:05 și 13:30, pentru localități din același județ, inclusiv Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Vodă, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman și Grădina.

Aici sunt așteptate averse torențiale de 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 45–60 km/h și grindină de dimensiuni mici (1–2 cm).

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor extreme, să nu se adăpostească sub arbori în timpul furtunilor și să fie atentă la posibile acumulări rapide de apă și căderi de grindină.