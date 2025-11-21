Avertizări nowcasting de la ANM. Este cod galben de ceață în jumătate de țară. Se circulă dificil pe autostrăzi, inclusiv A2 și A3

1 minut de citit Publicat la 07:24 21 Noi 2025 Modificat la 07:28 21 Noi 2025

Avertizări nowcasting de la ANM. Este cod galben de ceață în mai multe județe. Foto: Agerpres

Meteorologii au emis vineri dimineață mai multe avertizări nowcasting cod galben de ceață în 19 de județe. Polițiștii rutieri au transmis la rândul lor că Traficul rutier este afectat de ceaţă în 19 judeţe şi în Capitală inclusiv pe autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani.

Potrivit meteorologilor, avertizările sunt valabile în unele județe până la ora 8.00 și, în altele până la 9.00.

Vizibilitatea este redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

”Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani, în municipiul Bucureşti, iar pe mai multe artere rutiere din judeţele Brăila, Buzău, Bacău, Botoşani, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Neamţ, Iaşi, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman şi Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri”, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Poliţiştii recomandă şoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depăşirile riscante când vizibilitatea este diminuată şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule.

”Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitaţi folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, mai afirmă reprezentanţii Centrului Infotrafic.