Cod galben de furtuni, emis de ANM pentru aproape toată țara: Sunt așteptate vijelii, ploi torențiale și grindină. Harta zonelor vizate

1 minut de citit Publicat la 10:24 07 Iul 2026 Modificat la 10:41 07 Iul 2026

Nori de furtună cu fulgere. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți două atenționări meteorologice de Cod galben de furtuni, care vizează fenomene de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse și grindină.

Prima avertizare este valabilă în intervalul 7 iulie, ora 23:00 – 8 iulie, ora 12:00 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 km/h, descărcări electrice și averse, care pe arii restrânse vor cumula 15-25 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în cursul după-amiezii și serii de 7 iulie, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în restul teritoriului.

A doua avertizare este în vigoare în intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 23:00, când cea mai mare parte a țării se va afla sub Cod galben de instabilitate atmosferică.

Potrivit ANM, vor fi intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse rafalele vor depăși 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, avertizările pot fi actualizate, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Codul galben semnalează fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activități, specifice însă perioadei și zonelor vizate.