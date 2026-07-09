Cod portocaliu de averse torențiale în mai multe județe. ANM anunță că va ploua într-o zi cât într-o lună. Vremea se răcește

1 minut de citit Publicat la 10:54 09 Iul 2026 Modificat la 11:07 09 Iul 2026

ANM a emis Cod portocaliu de averse torențiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.

În paralel, un Cod galben de vreme instabilă va fi valabil până vineri dimineața în 16 județe și în Municipiul București.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 12:00 - 17:00, în județele Dâmbovița și Prahova va fi în vigoare Cod portocaliu de averse cu caracter torențial, cantitățile de apă acumulate în timp scurt fiind de 30- 40 litri/mp, iar pe arii restrânse de peste 50 - 60 litri/mp, îndeosebi în zonele deluroase și montane.

În județele sub Cod portocaliu va ploua în câteva ore cât pentru o lună

"Codul portocaliu ce vizează județele Dâmbovița și Prahova va aduce valori posibile peste de 50 - 60 de litri pe metru pătrat pe secvențe scurte, în condițiile în care luna iulie înregistrează în mod obișnuit o cantitate între 70 - 80 de litri pe metru pătrat.

Așadar, (cantitățile de apă din perioada Codului portocaliu) se apropie de cât ar trebui să plouă în toată luna iulie în țara noastră.

În ceea ce privește Codul galben, valabil de la ora 12:00 până la noapte, la ora 2:00, acesta vizează zona Munteniei, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei.

Sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică. Acestea vor fi caracterizate prin averse, cantități de apă de 15 20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 - 40 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt de 50 - 70 de kilometri pe oră.

Sunt așteptate, de asemenea, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, iar pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Vremea se răcește pentru două zile, apoi revine canicula

Din punct de vedere termic, deja resimțim o scădere a regimului de temperaturi.

Astăzi, în estul Transilvaniei sau nord-vestul Moldovei avem un ecart între 19 grade și 28 - 29 de grade în sudul Olteniei, cu o maximă în jurul a 25 - 26 de grade în Capitală.

Vineri așteptăm 30 de grade în Oltenia și 29 de grade în București, pentru ca ziua de sâmbătă și duminică să aducă valori apropiate de pragul unei zile de caniculă, cu 33 - 34 de grade în partea de vest și sud a țării", a spus Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3 CNN.