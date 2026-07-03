Coduri portocaliu și galben de furtuni în jumătate de țară, inclusiv București, vineri și sâmbătă. ANM anunță fenomene extreme

2 minute de citit Publicat la 10:40 03 Iul 2026 Modificat la 10:50 03 Iul 2026

ANM a emis un cod galben de ploi, valabil în intervalul 3 iulie, ora 10.00 – 3 iulie, ora 17.00. Foto: Getty Images

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe avertizări de instabilitate atmosferică, averse torențiale, vânt puternic, vijelii și grindină în cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali. 19 județe și București se află sub cod galben de ploi, iar de la ora 12.00 va intra în vigoare un cod portocaliu.

Judeţele vizate de avertizare sunt: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, Mureş, Harghita, Sibiu şi Braşov.

Cod portocaliu și Cod galben în zeci de județe

ANM a emis, vineri dimineață, un cod galben de furtuni, valabil în intervalul 3 iulie, ora 10.00 – 3 iulie, ora 17.00.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni

Zone afectate: cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și

nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali

Astfel, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25

l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.

De asemenea, tot vineri, 3 iulie, între orele 12.00-17.00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de furtuni.

Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii

dimensiuni, frecvente descărcări electrice

Zone avertizate: sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali

Astfel, în sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni (1...3 cm) și frecvente descărcări electrice.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp.

Cod galben de ploi până sâmbătă dimineața

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și un Cod galben de ploi, valabil în intervalul 3 iulie, ora 17.00 – 4 iulie, ora 8.00.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni

Zone afectate: sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a

Moldovei

În sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi

perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30 l/mp.



De asemenea, Codul galben se va suprapune parțial cu unul portocaliu, valabil în intervalul 3 iulie, ora 17.00 – 3 iulie, ora 22.00.



Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ

Zone avertizate: Carpații Orientali și Meridionali

În Carpații Orientali și Meridionali vor fi averse torențiale, iar în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Cod galben de vânt sâmbătă

ANM a emis și un Cod galben de vânt, valabil în intervalul 4 iulie, ora 08.00 – 4 iulie, ora 23.00. Astfel, sâmbătă, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.