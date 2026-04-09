Dimineață cu temperaturi de iarnă și ninsori, înainte de Paște: -6°C la Păltiniș, -5 la Sinaia. Unde au fost -12°C în toiul primăverii

Ninsoarea în Pasul Trei Movile din Câmpulung Moldovenesc, 9 aprilie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

România s-a trezit în această dimineață sub semnul iernii, cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului și ninsori în mai multe regiuni montane și submontane. Episodul de frig vine într-un moment surprinzător, având în vedere că ne apropiem de jumătatea lunii aprilie, iar în unele zone credincioșii se pregătesc să sărbătorească Paștele.

Valorile termice au coborât mult sub normalul perioadei, atingând praguri specifice sezonului rece, în special la munte, unde gerul a fost accentuat. În mai multe zone montane a nins, iar peisajul s-a transformat spectaculos peste noapte, readucând atmosfera autentică de iarnă.

Un exemplu sugestiv vine din Pasul Trei Movile, în Câmpulung Moldovenesc, unde ninsoarea a acoperit totul cu un strat proaspăt de zăpadă, contrastând puternic cu perioada calendaristică.

Ger de dimineață în România

0°C – Lugoj

0°C – Deva

0°C – Toplița

0°C – Joseni

0°C – Întorsura Buzăului

-1°C – Oradea

-1°C – Miercurea Ciuc

-1°C – Petroșani

-1°C – Jimbolia

-2°C – Bozovici

-2°C – Țebea

-2°C – Câmpeni

-3°C – Sânnicolau Mare

-3°C – Vărădia de Mureș

-3°C – Ștei

-4°C – Roșia Montană

-5°C – Sinaia

-6°C – Păltiniș

-7°C – Iezer

-8°C – Ceahlău

-8°C – Vlădeasa

-9°C – Bâlea Lac

-9°C – Călimani

-11°C – Țarcu

-12°C – Vârful Omu

Meteorologii atrag atenția că astfel de episoade de vreme rece nu sunt complet neobișnuite în luna aprilie, însă amploarea și intensitatea acestora rămân remarcabile. În zilele următoare, temperaturile sunt așteptate să crească treptat, revenind spre valorile normale pentru această perioadă.