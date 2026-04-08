Weekend-ul de Paște începe cu frig, ninsori și vijelii: ANM a emis cod portocaliu și galben de viscol. Harta zonelor sub alertă meteo

Ninsoare peste un copac înflorit primăvara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat miercuri alertele meteo și a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 8–10 aprilie, care anunță intensificări ale vântului, lapoviță, ninsori, vijelii și viscol în mai multe zone ale țării. Weekend-ul de Paște 2026 începe cu vreme mai rece decât normalul perioadei.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00, vântul va sufla temporar cu putere în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteze de 45–60 km/h, iar în zonele montane rafalele vor depăși 80–90 km/h.

În centrul, estul și sudul țării sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în timp ce la munte va ninge. În special în Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mari, se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 cm, iar viscolul va crea condiții dificile.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 litri pe metru pătrat, iar vremea se va răci semnificativ, devenind mai frig decât normalul termic pentru această perioadă. Izolat, se va forma brumă.

Alerte meteo cod portocaliu și cod galben de vânt puternic și viscol

În paralel, ANM a emis mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu.

Astfel, pe 8 aprilie, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite la munte pentru regiuni extinse, inclusiv Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei. Vântul va atinge 50–70 km/h, iar în Carpații Orientali și Meridionali rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, cu vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Tot în acest interval, la altitudini de peste 1600 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură, este instituit un cod portocaliu de viscol puternic, cu rafale de 110–130 km/h și vizibilitate extrem de redusă, sub 50 de metri.

Pentru intervalul 8 aprilie, ora 21:00 – 9 aprilie, ora 10:00, avertizările continuă. Un cod galben vizează Carpații Meridionali, unde vântul va sufla cu 70–90 km/h și va viscoli ninsoarea, reducând vizibilitatea sub 100 de metri. De asemenea, la peste 1600 de metri altitudine este în vigoare un nou cod portocaliu, cu rafale de 100–120 km/h și vizibilitate sub 50 de metri, din cauza viscolului puternic.

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne rece și instabilă în următoarele zile, recomandând populației să fie atentă la evoluția condițiilor meteo, mai ales în zonele montane.