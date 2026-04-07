Avertizare ANM: vreme rece și cod galben de vânt și ninsori. La munte este cod portocaliu de viscol

2 minute de citit Publicat la 10:19 07 Apr 2026 Modificat la 10:19 07 Apr 2026

Vremea se va răci treptat, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o informare meteo valabilă până vineri, 10 aprilie, în aproape toată țara. În aceste patru zile, meteorologii anunță intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte și la munte ninsoare. De asemenea, la munte sunt în vigoare două Coduri portocalii de viscol.

Meteorologii au anunțat că, în intervalul marți, 7 aprilie, ora 10:00 - vineri, 10 aprilie, ora 10:00, este în vigoare o informare meteo intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte. De asemenea, la munte ANM anunță ninsoare, strat de zăpadă și viscol.

Astfel, în aceste patru zile, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h.

Începând din această noapte, mai ales în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații

mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10...15 cm) și va fi viscol.

Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp.

Vremea se va răci treptat, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această

perioadă. Izolat se va forma brumă.

Cod galben de vânt marți, 7 aprilie

Meteorologii au emis și un cod galben de vânt, care este valabil marți, între orele 10:00-21:00 în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și

nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte.

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h.

Cod galben de vânt 7-8 aprilie

De asemenea, în intervalul 7 aprilie, ora 21:00 - 8 aprilie, ora 10:00, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte.

În intervalul menționat, în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei precum și în sudul și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Cod portocaliu de viscol la munte 7-8 aprilie

ANM a emis și un cod portocaliu de viscol la munte, valabil în intervalul 7 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00. În acest interval, local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m Local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Cod portocaliu de viscol la munte miercuri, 8 aprilie

Codul portocaliu de viscol la munte rămâne în vigoare și miercuri, 8 aprilie, până la ora 21:00.

Local, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.