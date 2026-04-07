Cum va fi vremea până în luna mai. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:23 07 Apr 2026 Modificat la 08:25 07 Apr 2026

Prognoza meeo în intervalul 6 aprilie - 4 mai. Foto Getty Images

Administrația Națională deMeteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 6 aprilie - 4 mai. Potrivit specialiștilor, în prima jumătate a perioadei vom avea parte de temperaturi mai coborâte decât cele normale datei idn calendar.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane și în extremitatea de nord-est.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sudice, precum și la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar maiales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar în rest vor în general apropiate de cele normale.