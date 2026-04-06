Ploi torențiale, în special în prima și a doua zi de Paște: Cum va fi vremea în zilele de după. Prognoza ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 6 aprilie - 19 aprilie. Vremea se strică în Săptămâna Mare și urmează ploi torențiale în majoritatea țării, în special duminică și luni, de Paște.

BANAT

La începutul intervalului vremea va fi caldă, cu o medie a maximelor de 20...21 de grade, apoi se va răci semnificativ și, până în jurul datei de 12 aprilie, aceasta va fi de 11...12 grade. Ulterior, valorile diurne vor fi din nou în creștere treptată, spre o medie regională de 18...19 grade. Minimele termice vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 4...5 grade, spre 0 grade, apoi vor crește treptat până la sfârșitul intervalului, iar media se va apropia de 6 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată după data de 11 aprilie, iar în intervalul 11-14 aprilie vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

CRIȘANA

La începutul primei săptămâni vremea va fi caldă, cu o medie a maximelor de 19...20 de grade, apoi va urma o răcire semnificativă, iar media va coborî spre 10 grade. Până în jurul datei de 12 aprilie vor mai fi variații ușoare ale valorilor diurne, dar în medie acestea se vor situa în jurul a 12 grade. Ulterior, valorile maxime vor fi din nou în creștere treptată, spre o medie regională de 18...19 grade. Minimele termice vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 5...6 grade, spre -1 grad, apoi vor crește treptat până la sfârșitul intervalului de anticipație, din nou spre 5...6 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 10 aprilie, iar cantitățile de apă, îndeosebi în jurul datei de 13 aprilie, vor putea fi mai însemnate.

TRANSILVANIA

La începutul intervalului vremea va fi caldă, cu o medie a valorilor diurne apropiată de 20 de grade. Ulterior, valorile termice maxime vor fi în scădere semnificativă, media acestora va coborî spre 8...9 grade și se va menține la aceste valori până în jurul datei de 12 aprilie. În a doua jumătate a intervalului vremea se va încălzi treptat, asfel că media regională a maximelor va ajunge până în jurul a 17 grade. Minimele termice vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 3...4 grade, spre -2 grade, apoi vor crește treptat până la sfârșitul intervalului de anticipație, din nou spre media de 3...4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 9 aprilie, iar cantitățile de apă, îndeosebi în jurul datei de 12 aprilie, vor putea fi mai însemnate.

MARAMUREȘ

Regimul termic se va schimba semnificativ mai ales în prima săptămână din interval. La început vremea va fi caldă, cu o medie a maximelor de 18...19 grade, apoi va urma o răcire semnificativă până în data de 8 aprilie, iar media va coborî spre 9 grade. Până în jurul datei de 12 aprilie, tendința va fi de ușoară creștere a valorilor diurne, iar media acestora va putea ajunge spre 11...12 grade. O creștere mai importantă a valorilor maxime va fi spre sfârșitul intervalului când media se va apropia de 18 grade. Valorile nocturne vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 4...5 grade, spre -1 grad, apoi vor crește treptat până

la sfârșitul intervalului, spre 5 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, posibil mai însemnate cantitativ în a doua săptămână din interval.

DOBROGEA

La începutul intervalului vremea va fi caldă, cu o medie a valorilor diurne apropiată de 22 de grade. Ulterior, valorile termice maxime vor fi în scădere semnificativă, media acestora va coborî spre 10 grade și se va menține în jurul acesteia până la finalul primei săptămâni. În a doua jumătate a intervalului vremea se va încălzi treptat, asfel că media regională a maximelor va ajunge până la 16...17 grade. Minimele termice vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 8 grade, spre 2 grade, apoi vor crește treptat până la sfârșitul intervalului de anticipație, spre 7 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 8 aprilie, iar cantitățile de apă, îndeosebi în jurul datei de 13 aprilie, vor putea fi mai însemnate.

MUNTENIA

În prima săptămână din interval vor fi modificări semnificative sub aspect termic. La început vremea va fi caldă, cu o medie a maximelor în jurul a 22 de grade, apoi va urma o răcire până la finalul primei săptămâni, iar media va coborî spre 11 grade. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice diurne vor fi în creștere, iar media se va apropia de 19 grade. Valorile nocturne vor fi în scădere până în jurul datei de 11 aprilie, de la o medie de 6...7 grade, spre 1 grad, apoi vor crește treptat până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, spre 6 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 9 aprilie, iar cantitățile de apă, îndeosebi în intervalul 12...14 aprilie, vor putea fi mai însemnate.

OLTENIA

Modificările semnificative sub aspect termic vor fi în prima săptămână din interval. La început vremea va fi caldă, cu o medie a valorilor maxime în jurul a 22 de grade, apoi va urma o răcire până la finalul primei săptămâni, iar media va coborî spre 10...11 grade. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice diurne vor fi în creștere, iar media se va apropia de 19 grade. Valorile nocturne vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 6...7 grade, spre 1 grad, apoi vor crește treptat până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, spre 6 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 10 aprilie, iar cantitățile de apă, îndeosebi în intervalul 11...14 aprilie, vor putea fi mai însemnate.

LA MUNTE

Regimul termic se va schimba semnificativ mai ales în prima săptămână din interval. La începutul primei săptămâni vremea va fi caldă, cu o medie a maximelor de 9...10 grade, apoi va urma o răcire semnificativă până în data de 8 aprilie, media va coborî spre -1...0 grade și se va menține până în jurul datei de 12 aprilie. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne se va apropia de 8 grade. Valorile nocturne vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 1...2 grade, spre -7 grade, apoi vor crește treptat până la sfârșitul intervalului, spre 0 grade, în medie.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, posibil mai însemnate cantitativ în intervalul 12...14 aprilie.