Alerte meteo în aproape toată țara, în Săptămâna Mare: Va ninge, iar în unele zone se depune zăpadă. Hărți cu județele sub cod galben

1 minut de citit Publicat la 10:23 06 Apr 2026 Modificat la 10:40 06 Apr 2026

Ninsoare și zăpadă depusă pe flori de primăvară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare meteorologică valabilă în intervalul 6 aprilie, ora 10:00 – 9 aprilie, ora 10:00, care anunță o perioadă de vreme deosebit de rece, cu vânt puternic și precipitații mixte în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, temporar vor avea loc intensificări ale vântului în cea mai mare parte a României, cu viteze de 45–60 km/h, în timp ce la munte rafalele vor depăși frecvent 80–90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie), în centrul, estul și sud-estul țării sunt așteptate precipitații mixte. La munte vor predomina ninsorile, iar în special la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 cm și vor fi condiții de viscol. Cantitățile de apă pot ajunge local la 10–20 l/mp.

De asemenea, începând de marți, vremea va intra într-un proces de răcire, urmând ca temperaturile să se mențină sub valorile normale pentru această perioadă până la începutul săptămânii viitoare. Izolat, se va produce brumă.

Coduri galbene de vânt puternic

Meteorologii au emis și mai multe atenționări de tip cod galben pentru intensificări ale vântului:

* 6 aprilie, ora 12:00 – 21:00: vânt cu viteze de 50–70 km/h în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei. La munte, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h, iar peste 1700 m, la 90–100 km/h.

* 6 aprilie, ora 21:00 – 7 aprilie, ora 10:00: intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, cu viteze de 70–80 km/h și rafale de până la 100 km/h la altitudini mari.

* 7 aprilie, ora 10:00 – 21:00: vânt puternic în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50–70 km/h. La munte, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, iar peste 1700 m pot atinge 100–120 km/h.

Meteorologii recomandă populației să fie atentă la evoluția vremii, în special în zonele montane, unde condițiile pot deveni severe, cu viscol și vizibilitate redusă.