Final de martie cu vreme de iarnă: Un val de aer arctic aduce ger și ninsori în Europa. Stratul de zăpadă ar putea depăși 50 cm

2 minute de citit Publicat la 10:30 23 Mar 2026 Modificat la 10:58 23 Mar 2026

Un val de aer arctic aduce ger și ninsori în Europa. Foto: Severe-weather.eu

După câteva săptămâni cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul primăverii, vremea se schimbă brusc în Europa. Meteorologii avertizează că urmează un episod tipic de final de sezon rece, cu frig accentuat, ninsori și înghețuri care pot afecta inclusiv agricultura.

Schimbarea este provocată de o perturbare majoră a vortexului polar, care trimite o masă de aer arctic spre continent, blocând în același timp aerul mai cald din Atlantic, scrie Severe Weather.

O răsturnare bruscă a vremii la final de martie

Procesul începe la începutul săptămânii, când un sistem de presiune ridicată se formează deasupra Atlanticului de Nord. Acesta acționează ca un „blocaj” și permite aerului rece din zona Arctică să coboare rapid spre vestul și centrul Europei.

Rezultatul este o schimbare bruscă: în multe regiuni, temperaturile vor scădea cu până la 15-20 de grade în doar două zile. Zone care au avut recent 15-20°C vor reveni la valori apropiate de iarnă.

Acest val de frig pune capăt perioadei de „primăvară falsă” din prima parte a lunii martie și aduce înapoi condiții de iarnă, inclusiv îngheț și ninsori.

Ninsori în mai multe regiuni din Europa

Prognozele indică ninsori pe arii extinse, în special în Europa Centrală și în Balcani. În unele zone, stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri, mai ales în zonele montane.

Ninsori sunt posibile și în alte regiuni, inclusiv în Marea Britanie, Benelux, Germania, Franța, Cehia, Slovacia și Polonia, deși în cantități mai reduse.

Un ciclon mediteranean, format în zona Golfului Genova, va intensifica fenomenul, aducând precipitații abundente care se vor transforma în ninsoare odată cu scăderea temperaturilor. În Balcani sunt posibile chiar și condiții de viscol.

După trecerea frontului rece, nopțile vor deveni foarte reci, cu temperaturi între -3 și -7 grade în zonele joase. Aceste înghețuri pot afecta serios viile și livezile, mai ales că în multe regiuni pomii au început deja să înmugurească.

În vestul Europei, temperaturile pot coborî până la -2°C în Anglia și chiar mai jos în Scoția, iar în Franța și Benelux se pot înregistra valori între -2 și -6°C.

În Europa Centrală și în zona Alpilor, minimele pot coborî sub -5°C, iar în Balcani frigul va persista mai multe zile, cu temperaturi negative atât dimineața, cât și pe timpul zilei.

Cum s-a ajuns aici: rolul vortexului polar

Fenomenul este legat de colapsul vortexului polar, un sistem de vânturi puternice din stratosferă care, în mod normal, ține aerul rece blocat în zona Arctică.

Când acest sistem se destabilizează, masele de aer rece pot coborî spre latitudini mai joase, inclusiv în Europa. În acest caz, o parte a vortexului s-a deplasat dinspre America de Nord spre Europa, favorizând acest episod de frig.

În același timp, curentul jet a fost deviat, permițând aerului arctic să pătrundă adânc pe continent.

Vreme instabilă și la început de aprilie

După acest episod, vremea va rămâne instabilă și la începutul lunii aprilie. Meteorologii se așteaptă la alternanțe între perioade mai calde și noi episoade de răcire.