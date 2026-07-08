Furtunile cuprind toată România. ANM a emis Cod Galben de vijelii, ploi și vânt de 80 km/h. Harta zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 10:21 08 Iul 2026 Modificat la 10:40 08 Iul 2026

ANM a anunțat Cod galben de vijelii în aproape toată țara. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie au emis miercuri avertismente Cod galben de instabilitate atmosferică, vânt puternic și ploi însemnate cantitativ care acoperă cea mai mare parte a țării.

Intervalul de valabilitate este miercuri, între orele 8 și 23.

Astfel, pe parcursul zilei în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 - 70 km/h, iar pe arii restrânse, de peste 80 km/h.

Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1 - 3 cm) pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea și local în Oltenia și Muntenia.

În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) se vor înregistra cantități de apă de 15 - 30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Codul galben se prelungește până vineri

O a două avertizare Cod galben a fost emisă de ANM pentru intervalul de valabilitate 9 iulie, ora 12 – 10 iulie, ora 2 dimineața.

Joi, 9 iulie, în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1 - 3 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și, izolat, de peste 30...40 l/mp.

Elena Mateescu: Codurile Galbene vin cu răcire temporară. De sâmbătă, revin căldurile

Vorbim, într-adevăr, astăzi de un cod galben valabil pentru aproape toată țara, interval în care, până la ora 23, vor fi intensificări ale vântului, rafale de vânt de 50 până la 70 de kilometri pe oră.

Nu excludem să consemnăm și rafale de peste 80 de kilometri pe oră.

Pe intervale foarte scurte de timp, de 1 până la 3 ore, se vor acumula cantități de apă de 15 - 30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, comparativ cu media climatologică a unei luni iulie, în țara noastră, între 60 și 70 de litri pe metru pătrat.

De asemenea, posibilitatea să consemnăm și grindină de mici și medii dimensiuni, în special în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, dar și local în Oltenia și Muntenia.

De mâine, până vineri până dimineață la ora două, rămâne în vigoare Codul Galben pentru Muntenia, Dobrogea, partea de vest și sud a Moldovei, zone în care perioadele de instabilitate vor fi în continuare de interes.

Contăm pe aceleași același ecart al cantităților de precipitații: 15 - 20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 - 40 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50 - 70 de kilometri pe oră.

Din punct de vedere termic, masa de aer mai rece va aduce încă de miercuri temperaturi de, cel mult, 19 - 20 de grade în partea de nord a Moldovei, Transilvania sau în Maramureș.

Cel mai cald, cu valori de 32 - 33 de grade, va fi în Muntenia și în Dobrogea.

În Capitală sunt prognozate 30 - 32 de grade, însă mâine, joi, vom avea un ecart al maximelor doar între 19 și cel mult 29 - 30 de grade, cu o maximă în Capitală, în jurul a 25 - 26 de grade.

De sâmbătă, temperaturile vor fi din nou în creștere, cu maxime între 21 și 33 - 34 de grade, în special în Banat, Crișana, Oltenia și în Muntenia", a spus la Antena 3 CNN Elena Mateescu, director ANM.