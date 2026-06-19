Ninsoare rară de vară în Mongolia și temperaturi de -5 grade: Capitala și mai multe provincii sunt afectate de o răcire bruscă a vremii

<1 minut de citit Publicat la 16:42 19 Iun 2026 Modificat la 16:42 19 Iun 2026

Nomad pe cocoașa unei cămile în Mongolia. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty images

Un fenomen rar de ninsoare în plină vară a fost înregistrat în noaptea de joi spre vineri în nordul şi centrul Mongoliei, inclusiv în provincia Khuvsgul şi în capitala Ulan Bator, a anunţat Agenţia Naţională de Meteorologie şi Monitorizarea Mediului din această ţară, transmite Xinhua, potrivit Agerpres.

Temperaturile de la sol din zonele afectate au scăzut până la minus 5 grade Celsius, atingând pragul unor condiţii meteorologice extreme şi declanşând o răcire bruscă a vremii.

În plus, se prognozează că ploaia rece şi lapoviţa vor afecta în weekend o mare parte a ţării, inclusiv provinciile din nord, est şi centru.

Vreme neobişnuit de rece pentru această perioadă a anului

Agenţia de meteorologie a avertizat că temperaturile înregistrate la sol ar urma să se menţină în jurul valorii de 0 grade Celsius şi chiar să coboare sub acest prag, vremea fiind astfel neobişnuit de rece pentru această perioadă a anului.

Deşi Mongolia este cunoscută pentru climatul său continental aspru şi iernile lungi, ninsorile în lunile de vară reprezintă un fenomen rar.