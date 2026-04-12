Paşte cu ploi, ninsori şi temperaturi scăzute în cea mai mare parte a ţării. De luni, vremea se schimbă radical

Paşte cu ploi, ninsori şi temperaturi scăzute în cea mai mare parte a României.

Potrivit celor mai noi informaţii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), vremea este relativ prietenoasă astăzi, în prima zi de Paşte, deşi, temperaturile rămân puţin mai scăzute faţă de cum ar fi normal în această perioadă. Sunt aşteptate ploi în estul şi sud-estul ţării, iar la munte vor fi ninsori şi viscol. La Bucureşti, mercurul va urca în termometre până la 15 grade Celsius, iar în zilele următoare va fi mai cald.

Paşte cu ploi, ninsori şi temperaturi scăzute în cea mai mare parte a ţării

Vremea este într-un proces de încălzire. Maximele de astăzi se vor încadra între 9 şi 17 grade Celsius, iar mâine, deja temperaturile vor porni de la 12 grade, iar în unele zone, mercurul va urca în termometre cu un grad mai mult decât azi, respectiv la 18 grade Celsius.

La munte încă este destul de rece: astăzi, vor fi 5 grade Celsius la Sinaia, în timp ce la Predeal şi Rânca se vor înregistra 4 grade Celsius, iar la Ceahlău va fi -1℃ şi aici sunt aşteptate şi ninsori. În Bucureşti, vremea se anunţă una frumoasă: 15 grade Celsius este maxima prognozată pentru prima zi de Paşte. Luni şi marţi vor fi 16 grade în Capitală, iar miercuri se vor înregistra 17℃.

Temperaturile în marile oraşe din România, de Paşte

Timişoara – 16℃

Oradea – 15℃

Baia Mare – 14℃

Caraş-Severin – 17℃

Braşov – 12℃

Cluj-Napoca – 13℃

Miercurea Ciuc – 9℃

Suceava – 11℃

Craiova – 15℃

Sibiu – 14℃

Iaşi – 12℃

Galaţi – 13℃

Constanţa – 10℃

Astăzi, în jumătatea estică a României vor putea apărea ceva ploi slabe din punct de vedere cantitativ, dar pe arii restrânse, dar în Carpaţii Orientali şi în estul Carpaţilor Meridionali pot apărea precipitaţii mixte: lapoviţă, ce, temporar, se va transforma în ninsoare.

În cursul zilei de marţi, minimele vor fi de 11 grade Celsius, iar maximele de 21 de grade, în timp ce miercuri, vom avea temperaturi între 12 şi 23 de grade Celsius.

Luni, 13 aprilie, a doua zi de Paşte, vine cu vreme şi mai caldă, cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius. Acestea se vor înregistra la Timişoara. Locuitorii din Oradea vor avea cu un grad mai puţin, în timp ce la Miercurea Ciuc şi Constanţa, mercurul va urca în termometre până la 11 grade Celsius.

Tot în cursul zilei de mâine, la Baia Mare vor fi 18 grade Celsius, la Caraş-Severin vom avea 17 grade Celsius, iar la Sibiu, Cluj-Napoca, Bucureşti şi Craiova – 16℃.