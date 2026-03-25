Revin ninsorile și se va depune strat de zăpadă la munte. ANM anunță vreme instabilă în toată țara, la final de martie: Unde va ploua

1 minut de citit Publicat la 09:55 25 Mar 2026 Modificat la 10:04 25 Mar 2026

Zăpadă primăvara la munte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteorologică valabilă în perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, care anunță episoade de vreme instabilă în aproape toată țara. Prognoza meteo arată intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, dar și lapoviță și ninsori la munte, cu depunere de strat de zăpadă.

Informarea emisă de ANM indică un episod de vreme instabilă la nivel național, cu vânt, ploi și ninsori la munte până la finalul lunii martie. Meteorologii recomandă prudență, mai ales în zonele montane și în regiunile unde se vor înregistra cantități mai însemnate de precipitații.

Vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

Potrivit meteorologilor, vântul se va intensifica temporar în mai multe zone. Joi (26 martie), rafalele vor afecta regiunile din Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar pe timpul nopții, mai ales Oltenia și Muntenia.

Vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie), vântul va sufla în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45–55 km/h.

La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 70–80 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și va crea condiții dificile pentru turiști.

Ploile se extind în toată țara

Începând de vineri, aria precipitațiilor se va extinde treptat dinspre sud-vest și va cuprinde toate regiunile.

Cantitățile de apă vor fi în general de 20–25 l/mp, însă local pot depăși 35 l/mp, în special în sudul și sud-vestul țării, dar și în zonele montane și submontane.

Aceste ploi pot duce la acumulări de apă și ambuteiaje în trafic, mai ales în marile orașe.

Ninsori și strat de zăpadă la munte

La altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare.

Fenomenul va debuta în Carpații Meridionali și se va extinde ulterior și în celelalte masive montane. În aceste zone, se va depune strat de zăpadă, local consistent.

Vremea se va răci accentuat la munte, iar condițiile vor deveni specifice iernii târzii, cu vizibilitate redusă și vânt puternic.