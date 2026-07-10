Vin ploile cu furtuni, grindină și rafale de 80 km/h. ANM a publicat prognoza meteo pe 4 săptămâni. Unde va fi cel mai cald

1 minut de citit Publicat la 09:00 10 Iul 2026 Modificat la 09:00 10 Iul 2026

Va ploua pe arii extinse, de la începutul săptămânii viitoare, potrivit ANM. Sursa: Getty Images

Vremea va deveni instabilă la începutul săptămânii viitoare, când va ploua pe arii extinse.

Precipitațiile vor fi abundente în jumătatea de est a țării, în timp ce în vest și nord-vest vor fi deficitare, anunță Administrația Națională de Meteorologie, care a publicat pe prognoza până în data de 10 august.

Conform insitituției citate, vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, cantitățile de precipitații pot depăși 15 - 25 litri/mp.

Vântul va avea intensificări pe crestele montane, cu rafale de 60 - 80 km/h, dar și în restul zonelor.

Vremea va fi ușor mai caldă în vest, dar mai răcoroasă în regiunile estice și sud-estice.

Vremea în săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice și sud-estice.

În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar deficitar în vest și nord-vest.

În rest, precipitațiile se vor situa aproape de normalul perioadei.

Vremea în săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval.

Este posibil ca valorile să fie ușor mai ridicate în regiunile vestice și mai coborâte în cele sud-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Este posibil ca în nordul și estul teritoriului să se înregistreze un ușor excedent.

Vremea în săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării.

În restul teritoriului, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în vest și nord-vest.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice.

În rest, vor fi apropiate de cele normale.