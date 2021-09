Adrian Năstase, atac la adresa lui Klaus Iohannis în scandalul momentului

"Asa cum am prefigurat, s-a ajuns intr-o criză politică, economică si socială profundă. Perspectivele sunt incă si mai rele. Sărăcia, amplificată de cresterile de tarife sau de preturi, devalorizarea leului (probabil mai mare in realitate decât cea anuntată), restrictiile sanitare de după congresele PNL si USL vor determina mari nemultumiri sociale. Chiar dacă românii sunt foarte „rezilienti”.

Clasa politică este scindată, societatea românească si-a pierdut capacitatea de empatie si de solidaritate. Partidele parlamentare sunt incapabile să construiască formule de consens.

Institutia Presedintelui a fost concepută in Constitutia noastră tocmai pentru a interveni in astfel de situatii. Cu o singură conditie – să-si prezerve credibilitatea necesară pentru a functiona ca mediator. Din păcate, interventiile partizane ale lui Iohannis fac aproape imposibilă o astfel de misiune. Calificarea unor partide ca fiind toxice sau extremiste, modul in care a intervenit pentru realizarea „guvernului său”, a „parlamentului său”, a „magistratilor săi”, etc., nu-i permite acum să intervină eficient.

