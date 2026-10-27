Tot mai puțini europeni se împrumută pentru a-și cumpăra o locuință. Sunt speriați de dobânzile mari

Creșterea dobânzilor și înăsprirea condițiilor de acordare a creditelor i-a speriat pe potențialii clienți. Foto: Getty Images

Descurajați de creșterea dobânzilor, tot mai puțini europeni se împrumută pentru a-și cumpăra o locuință. Cererea de credite ipotecare a scăzut puternic în trimestrul al treilea din 2026, mai mult chiar decât anticipau analiștii. Un procent net de 27% dintre bănci au anunțat o scădere a cererii de credite pentru locuințe, relatează Reuters.

Creșterea dobânzilor și înăsprirea condițiilor de acordare a creditelor i-a speriat pe potențialii clienți, potrivit unui sondaj publicat marți de Banca Centrală Europeană (BCE).

Sondajul, publicat trimestrial, arată efectele înăspririi politicii monetare a instituției, care a început în luna iunie și care se estimează că va continua în următoarele luni, ca răspuns la creșterea inflației în zona euro, provocată de război.

Astfel, un procent net de 27% dintre bănci au raportat o scădere a cererii de credite pentru locuințe în al treilea trimestru al anului, un declin mai accentuat decât cel anticipat de creditori (-12%) și decât cel raportat în precedentele trei luni (-15%).

„Creșterea dobânzilor a fost principalul factor care a determinat scăderea, urmată de diminuarea încrederii consumatorilor și de înrăutățirea perspectivelor pieței imobiliare”, a transmis BCE într-un comunicat de presă.

Deși băncile nu au înăsprit criteriile de acordare a creditelor ipotecare în cursul trimestrului, au făcut acest lucru în cazul împrumuturilor pentru companii și al creditelor de consum. Acestea se așteaptă să înăsprească standardele de creditare pentru toate tipurile de împrumuturi în ultimele trei luni ale anului.

Franța, aflată în centrul turbulențelor de pe piața obligațiunilor din cauza crizei finanțelor publice, a fost țara europeană mare în care această înăsprire a fost cea mai pronunțată.

„Percepția sporită asupra riscurilor și toleranța redusă a băncilor față de risc au rămas principalii factori care au determinat înăsprirea standardelor de creditare, unele bănci raportând presiuni tot mai mari ca urmare a incertitudinilor geopolitice și a evoluțiilor din sectorul energetic”, a transmis BCE.

În ceea ce privește inteligența artificială, majoritatea băncilor au declarat că nu au introdus încă criterii cantitative pentru evaluarea creditelor legate de AI.