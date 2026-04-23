Schimb de replici la Bruxelles: S&D îl atacă pe Weber după mesajul pro-Bolojan

Lidera grupului S&D în PE, Iratxe Garcia Perez. Foto: Getty Images

După ce liderul PPE, Manfred Weber, a criticat PSD și l-a asigurat pe Ilie Bolojan de sprijinul său în această criză politică, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European și-a exprimat susținerea pentru social-democrați. „România are nevoie de o coaliție proeuropeană”, a transmis grupul S&D, care a atras atenția că PSD nu este „un actor marginal”, ci o „forță centrală”, iar matematica parlamentară nu poate fi ignorată. De asemenea, S&D l-a criticat dur pe Weber pentru „lipsă de coerență politică”, dar și PNL pentru că nu a respins „sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere”.

„România are nevoie de o coaliţie pro-europeană. Cooperarea veritabilă şi responsabilitatea - nu naraţiuni selective, extremism sau standarde duble politice - trebuie să ne ghideze viitorul european. Social-democraţi, fiţi alături de popor!”, a postat miercuri lidera grupului S&D în PE, Iratxe Garcia Perez, pe rețeaua socială X.

?? Romania needs a pro-European coalition.



Genuine cooperation and accountability—not selective narratives, extremism, or political double standards—must guide our European future.



Social-democrats stand for people! — Iratxe García Pérez /❤️ (@IratxeGarper) April 22, 2026





La rândul său, grupul S&D a postat un comunicat în care afirmă că rezultatul alegerilor din România trebuie respectat „e deplin şi fără interpretări selective”.

„Partidul Social Democrat nu este un actor marginal în România. Este o forţă centrală a reprezentării democratice, cel mai mare partid din Parlamentul României şi continuă să reprezinte o parte semnificativă a societăţii româneşti în cadrul coaliţiei de guvernare.

Această realitate a fost reafirmată recent pe plan intern, unde aproape 5.000 de aleşi, primari, lideri locali şi funcţionari şi-au exprimat poziţia faţă de guvern cu un sprijin de 98%. Acesta este un semnal puternic de coeziune şi responsabilitate din partea celor mai apropiaţi de cetăţeni”, se arată în comunicatul S&D.

Grupul european l-a criticat apoi dur pe Manfred Weber, pe care l-a acuzat că ignoră matematica parlamentară.



„În recenta scrisoare trimisă de liderul PPE, Manfred Weber, am observat o lipsă de coerenţă politică, ignorând matematica parlamentară şi faptul că acest guvern nu este rezultatul unei singure forţe politice sau al unui singur politician, deci nu poate reprezenta doar punctele de vedere ale dreptei pro-austeritate. Progresul României a fost întotdeauna construit prin cooperare”, a mai scris grupul S&D în comunicatul său.

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis, miercuri, un mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan. Acesta a salutat „curajul şi determinarea lui Bolojan de a-şi continua mandatul în fruntea guvernului” și a criticat, în același timp, PSD pentru că „s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”.



În comunicatul lor, socialiştii şi democraţii europeni a făcut apel la responsabilitate, într-o perioadă în care crizele politice pot duce la o creștere a extremismului. De asemenea, grupul S&D a susținut că PNL nu a respins „sprijinul extremei drepte” și i-a numit pe toți social-democrații „șobolani”.



„În întreaga Europă, asistăm la o creştere a extremismului. În acest context, liderii politici au responsabilitatea de a acţiona cu claritate. Aceasta înseamnă respingerea fermă a oricărei forme de cooperare guvernamentală cu forţele extremiste şi asigurarea faptului că discursul public rămâne respectuos şi lipsit de limbaj inacceptabil, dezumanizare şi discriminare.

Manfred Weber trebuie să fi uitat să întrebe PNL, partidul său membru al PPE, de ce nu respinge sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere şi de ce a folosit un tropăit fascist bine cunoscut, numindu-i pe toţi social-democraţii şi pe votanţii lor 'şobolani', înainte de recentul referendum. Această atitudine a liderului PNL demonstrează o lipsă de bunăvoinţă în colaborarea cu PSD România şi prezintă similitudini cu discursul politic al extremei drepte”, afirmă ei.

PSD a denunțat o campanie „de tip nazist” împotriva sa după declarațiile „jignitoare” ale premierului Ilie Bolojan privind „șobolanii din cămara statului”. Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a declarat, în contextul amenințărilor PSD că va ieși de la guvernare, că „a deranjat” în această funcție, după ce a aprins lumina „în cămara cu șobolani”. Ulterior, Ilie Bolojan a revenit și a spus că prin această expresie s-a referit la zone din sistemul public „parazitate”.



În final, grupul S&D a atras atenția că „tăcerea sau ambiguitatea pe aceste teme riscă să slăbească încrederea publică şi să submineze valorile democratice. România merită un climat politic bazat pe responsabilitate, dialog şi respect reciproc, în care reformele sunt continuate, dar şi explicate; în care stabilitatea economică merge mână în mână cu echitatea socială; şi în care valorile europene sunt susţinute în practică, nu doar în declaraţii”.



Socialiştii şi democraţii subliniază, de asemenea, că rămân angajaţi să sprijine România în această direcţie: „o ţară pro-europeană, democratică şi unită împotriva extremismului".