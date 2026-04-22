Manfred Weber, mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan: „Salut curajul de a-și continua mandatul”. Președintele PPE critică dur PSD

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis, miercuri, un mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan. Acesta a salutat „curajul şi determinarea lui Bolojan de a-şi continua mandatul în fruntea guvernului” și a criticat, în același timp, PSD pentru că „s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”.

„Am avut o conversaţie telefonică excelentă cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României. L-am felicitat pentru rezultatele concrete obţinute într-un interval de timp atât de scurt. Acesta a luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei şi promovarea unor reforme esenţiale. A elaborat un buget responsabil, susţinut de investiţii strategice, în special prin intermediul fondurilor europene şi al Fondului de redresare”, a scris, miercuri, pe Facebook, Manfred Weber.

Acesta spune că a evaluat, împreună cu Bolojan, priorităţile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional.

„În aceste vremuri dificile la nivel global, marcate de războiul din Ucraina, presiunile energetice şi ascensiunea extremismului în întreaga Europă, este esenţial ca noi, ca familie a PPE - Partidul Popular European, să dăm exemplu. O guvernare responsabilă înseamnă să punem cetăţenii pe primul loc şi să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, reducerea birocraţiei, promovarea reformelor şi modernizarea instituţiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor”, a mai scris Weber.

Manfred Weber afirmă că „numai o astfel de conducere responsabilă va asigura că guvernele pot proteja şi sprijini cetăţenii în vremuri de criză, fie că se confruntă cu presiuni energetice, ameninţări la adresa securităţii sau incertitudine economică, aşa cum este cazul în prezent în întreaga Europă”.

„Prim-ministrul Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care a obţinut rezultate în toate priorităţile PPE. De aceea, salut curajul şi determinarea prim-ministrului Ilie Bolojan de a-şi continua mandatul în fruntea guvernului, dintr-un puternic simţ al responsabilităţii faţă de cetăţeni şi de ţară, şi de a continua pe calea reformelor şi a modernizării pe care a început-o în urmă cu 10 luni”, a mai declarat Manfred Weber.

Potrivit acestuia, Bolojan „se bucură de sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România şi a continua să conducă ţara într-un mod responsabil, aşa cum a făcut-o până acum”.

„Din păcate, observăm că Partidul Social-Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene. Acesta se opune acum chiar măsurilor convenite în cadrul coaliţiei de guvernare: consolidarea economiei româneşti şi sporirea rezilienţei acesteia, în beneficiul populaţiei, punând totodată în pericol pachetul de reforme legislative atât de necesar pentru finanţarea din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR)”, afirmă Weber.

El avertizează că „privarea României de miliarde de euro din fondurile UE din cauza unor raţionamente populiste ar constitui o lovitură majoră pentru democraţia şi stabilitatea României”.

„În ciuda acestor provocări politice emergente, prim-ministrul Ilie Bolojan a ales calea mai dificilă - dar cea corectă: asigurarea stabilităţii guvernării şi a capacităţii de a realiza reformele necesare, menţinând în acelaşi timp România pe o traiectorie stabilă în acest context geopolitic extrem de delicat”, a mai afirmat liderul popularilor europeni.