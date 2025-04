Cine se retrage înainte de primul tur? Nicușor Dan vrea negocieri, Antonescu și Lasconi răspund: „Nicușor, bine ai venit în campanie”

Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi, candidați la alegerile prezidențiale din mai 2025. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN/ Hepta

Primarul General al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale din luna mai, Nicușor Dan, i-a acordat un interviu exclusiv lui Mihai Gâdea, miercuri seara. Acesta le-a făcut o propunere contracandidaților săi, Crin Antonescu și Elena Lasconi. Cei doi i-au răspuns tot miercuri seara, la Antena 3 CNN.

Ce le-a propus Nicușor Dan contracandidaților Elena Lasconi și Crin Antonescu

„Mulțumesc că-mi dați ocazia să precizez. Noi până acum trăiam în ipoteza că în turul doi va intra George Simion și că celălalt candidat va fi ori eu, ori Crin Antonescu. Am văzut un sondaj cu George Simion și Victor Ponta pe primele locuri, deci apare o posibilitate în care finala să fie dată între Victor Ponta și George Simion, fiecare dintre ei fiind izolaționiști și împotriva direcției occidentale a României.

Și am spus așa, că dacă această situația va fi confirmată cu două săptămâni înainte de alegeri, e nevoie de o discuție între candidații clar pro-occidentali. Dacă vom fi în această situație confirmată de sondaje, ar fi potrivit ca dintre toți acești candidați clar pro-ooccidentali doar unul să rămână în cursă, pentru a fi siguri că intră în turul doi.

Da (n.r. se retrage), în ipoteza celor doi de „dacă”. Dacă sondajele confirmă că e posibilă finala Ponta-Simion și dacă eu stau mai slab.

Eu cred că dacă vom fi în această situație vom găsi un mijloc tehnic. Eu cred în știință și în sondaje și toate sondajele pe care le-am făcut și în vară și în această perioadă pre-electorală în 2025, eu cred în cele pe care le-am comandat eu.”, a declarat Nicușor Dan.

Răspunsul lui Crin Antonescu la propunerea lui Nicușor Dan

Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, a dat un răspuns, în exclusivitate la Antena 3 CNN, pentru Nicușor Dan.

„Înainte de toate, știu că cine vrea să discute ceva serios nu deschide aceste discuții prin mass media. Cred că e un scenariu construit de domnul Nicușor Dan. Nu văd ce putem negocia, ce-i pot oferi sau ce-mi poate el oferi mie. Dacă vrea ca un singur candidat pro-occidental să adune voturile alegătorilor pro-occidentali, nu are decât să se conformeze voinței exprimate de bucureșteni, să se ducă la PMB, să-și exercite mandatul pe care l-a primit cu puterile sporite prin referendumul pe care l-a cerut și l-a primit și atunci nu cred că e nimic de negociat.

Eu am intrat în această bătălie ca să mă bat nu ca să mă negociez. Dacă e vreo împrejurare sau motiv, cândva, cumva, vom negocia, dar eu nu văd ce. Domnul prim-ministru a făcut niște oferte insistente, refuzate la fel de insistent de doamna Lasconi. Cred că orice am discuta noi între noi nu avem cum să ne tranzacționăm alegătorii. Eu nu am pus problema să se retragă cineva, nu am cerut cuiva să se retragă și ce face domnul Nicușor Dan e un artificiu de propagandă. Eu fac o campanie cinstită, corectă, vreau să termin turul I pe locul I și dacă vreunul dintre ceilalți candidați vrea să se retragă, poate să o facă.”, a spus Crin Antonescu.

Ce spun Nicușor despre răspunsul lui Antonescu

„E opinia dumnealui. Eu am avut o informație pe care o certific, am comunicat-o opiniei publice, mai departe am propus din nou public o rezolvare a unei situații, dacă ea se va confirma. Mai departe, fiecare acționează cum consideră de cuviință.”, a spus Nicușor Dan, după ce a ascultat răspunsul lui Crin Antonescu.

„Sondajul de care am vorbit e un sondaj foarte serios, făcut după toate metodologiile, are un mic defect – nu ia în considerare diaspora. Nu i-am solicitat niciodată doamnei Lasconi să se retragă din competiția electorală din noiembrie. Cred că e foarte greu ca un astfel de lucru care e foarte clar să fie înțeles greșit. Bineînțeles că au existrat discuții între mine și domnia sa pentru că am participat la evenimente de campanie și nu am spus niciodată lucrul ăsta și vă asigur că mi-aș fi adus aminte dacă aș fi spus.”, a mai precizat acesta.

Răspunsul Elenei Lasconi la propunerea lui Nicușor Dan

Candidatul USR la alegerile prezidențiale din 2025, Elena Lasconi, a răspuns, tot miercuri seara, la Antena 3 CNN, la propunerea lui Nicușor Dan.

„Păi eu spun așa – el are o echipă de campanie bună, se pare, că nu cred că a venit de la Nicușor Dan ci de la echipa de comunicare, dar românii au nevoie de un preeșdinte care să ia decizii, nu de o echipă de campanie. Eu întotdeauna am fost deschisă dialogului, mi se pare lipsă de respect față de români pentru că nu dai președintele cu negocieri la mese și vreau să reamintesc că eu am intrat într-o cursă anul trecut și am de gând să lupt până pe data de 18 mai, când va fi turul doi.

Cu Crin Antonescu nu văd ce aș putea să discut că nu a muncit în ultimii zece ani. Cu Nicușor Dan, dacă vrea să vorbească îmi știe telefonul, dar din experiența mea, el nu răspunde la telefon. Eu am respect față de români și nu cred că asta se poate negocia la vreo masă. Mi se pare că Nicușor Dan nu știe în ce s-a băgat, cred că ar trebui să-l întrebați pe el ce a vrut.

A avut, de fapt, ca scop să arate deschiderea pentru dialog și că el își dorește să vorbească cu candidații pro-europeni ca să nu existe o finală între Simion și Ponta, poate.

Eu aș fi văzut ca după anularea alegerilor, Nicușor Dan să stea în spatele meu cu toate armele și să mă susțină. Eu îi spun, Nicușor, bine ai venit în campania electorală, eu am mai trecut prin asta. Eu sunt dispusă să mă duc în țară să vorbesc cu românii pentru că românii vor alege președintele nu casele de sondare. Dacă mă sună, bineînțeles pentru că eu sunt om al dialogului. Inaccesibil este el, nu eu.

Iar folosim același instrument – frica. Eu nu am de gând să fac lucrul acesta, Crin antonescu nu o să se retragă, el are în spate PSD, PNL, UDMR, cel puțin la nivel declarativ, nu știu pe cine are în spate Nicușor, eu știu că sunt cu echipa mea pe care nu am trădat-o nici când am fost aruncată din barcă.

Nu mă interesează pe mine să fiu primarul Capitalei, noi l-am susținut pe Nicușor Dan să facă ce a promis. Spunea că o să se materializeze în al doilea mandat (n.r. ce a promis). L-am ajutat și cu referendumul.

E doar treaba echipei de campanie cum vrea să joace, eu o să joc ca anul trecut – fair play – o să fiu cinstită și nu o să umblu cu manipulări și cu fake news-uri. Nicușor, bine ai venit în campania pentru prezidențiale.”, a declarat Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.

Ce spun Nicușor despre răspunsul Elenei Lasconi

„Am luat act de declarația domniei sale și voi transmite complimente echipei mele de campanie. Campania abia începe poimâine, o să vedem fiecare dintre noi, partide,candidați, ne facem sondaje și calcule și o să fie nevoie de discuție, eu sunt disponibil pentru discuție, campania mea merge înainte.

Vreau să spun față de prima parte a întrebării, în sondajele din toamnă eu nu am fost prezent, nu m-am preocupat, la campania pentru alegerile europarlamentare, noi am făcut patru sondaje, le-am comentat și toate au fost extrem de potrivite cu realitatea din teren inclusiv cel făcut în ultima săptămână din campanie care a prezis foarte bine rezultatul de la București.

E adevărat, a fost un sondaj pe care l-am făcut public cu vreo trei luni înainte de data alegerilor, numai că era pe o configurație cu alți candidați, dacă nu mă înșel cu domnul Cătălin Cârstoi, apoi s-au întâmplat alte lucruri până la alegeri.

Așa cum arată sondajele azi, cel mai prboabil cu George Simion. Tot timpul ai emoții pentru că e vorba de speranțe pe care și le pun oamenii în tine și sunt mulți oameni voluntari care lucrează în campania asta.

Desigur, în orice ipostază în care eu nu intru în turul doi, eu voi susține fără condiții candidatul pro-occidental.”, a spus Nicușor Dan.