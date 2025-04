Încă un prieten al lui Crin Antonescu vorbește despre cum a fost acesta urmărit de Securitatea comunistă

Crin Antonescu. FOTO Agerpres

Octavian Marius Popa, unul dintre cei aflați în cercul de prieteni al lui Crin Antonescu din tinerețe, a dat noi detalii legate de episodul cu Securitatea de la sfârșitul anilor 1980, când actualul candidat la prezidențiale a avut calitatea de urmărit într-un dosar al poliției politice comuniste. Popa povestește cum a fost abordat de un securist în camera sa de la cămin, acesta punându-i întrebări cu privire la Ștefan Costache, prietenul lui Crin Antonescu care a fugit din țară cu ajutorul acestuia în anul 1988.

„Da, m-am trezit cu un ofițer de la Securitate în camera mea. S-a prezentat ca ofițer și m-a rugat să stăm de vorbă, a început să mă întrebe, să mă interogheze, dacă știam că Ștefan vrea să fugă din țară, i-am spus că nu. Dacă cunosc cercul lui de prieteni de la Brașov, i-am spus că nu, chiar nu-i cunoșteam. Discuția a fost lungă, mi-am dat seama că omul știa anumite lucruri din biografia mea, eu aveam, se pare, un dosar de urmărire de pe la 15 ani. Nu știu de ce mi-a spus acele lucruri, poate să mă intimideze. A încercat să mă convingă că i-aș face un mare bine prietenului meu Ștefan dacă, aflând că are vreo nemulțumire care l-ar determina să fugă, i-aș anunța pe ei ca să o rezolve. Mi s-a părut foarte caraghios, drept pentru care mi-am cam bătut joc de ofițerul de Securitate. Am dat o declarație, am semnat-o, în care am zis că nu știam aia, nu știam aia, nu știam aia. Lucru care era și adevărat, nu știam, eu nefiind chiar așa apropiat de Ștefan.

Nu știam și de alți oameni, dar din discuția cu el, am înțeles că ne-au anchetat pe toți care fuseserăm într-un fel sau altul menționați de Ștefan, v-am spus cum, lăsase în dulapul lui de acasă îmbrăcăminte cu bilețele haioase, că avea simțul umorului. Au fost găsite la percheziții. Și tot grupul de prieteni pe care nu-l cunoșteam, de la Brașov, au fost anchetați și ei.

Au fost mult persoane, eu m-am și mirat. Nu în seara respectivă, a doua – Ștefan nu cred că-și mai aduce aminte, m-am dus și i-am povestit ce s-a întâmplat și l-am sfătuit să fie prudent.

Ștefan zicea că nu sunt eu suficient de prudent. Ce e ciudat e că eu am solicitat în acest caz, am și hârtii cu care să dovedesc, dosarul meu de urmărit pentru că din discuțiile cu acest securist și cu altul de mai târziu, am înțeles că am un dosar din 1975, de la un eveniment la Sala Palatului, dar nu am primit niciun răspuns. Ceea ce mi s-a părut foarte ciudat pentru că tatăl meu fusese deținut politic și îl mai chemau din când în când să-l ancheteze, uneori și în urma unora făcute de mine, fie că aveam corespondențe cu persoane din fară, fie de altceva, știam că e tot chemat să dea declarații. Nu am avut acces și nici nu mi s-a comunicat și au trecut o grămadă de ani”, a spus Octavian Marius Popa într-o declarație în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Crin Antonescu a declarat, marți, că a fost „o victimă a Securității, nicidecum un colaborator”, ca răspuns la un comunicat al CNSAS în care se afirmă ca a dat o declarație fostei Securități despre o persoană apropiată. CNSAS spune că Antonescu „nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliție politică”. Candidatul Alianței a explicat contextul în care a fost dată declarația și acuză ”un moment mizer de campanie”.

Ulterior, în direct la Antena 3 CNN, prietenul lui Crin Antonescu care apare în dosarul CNSAS a explicat că „Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca”. „Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. E o calomnie”, a spus acesta.