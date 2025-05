Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce „protejatul” său a pierdut: „Victoria luminii nu va fi decisă niciodată prin alegeri”

Primul mesaj al lui Călin Georgescu, după alegerile prezidențiale. Foto: Captură video

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a transmis, luni, primul mesaj după ce George Simion, cel despre care spunea că este „protejatul mai tânăr” a pierdut alegerile. Georgescu pare să acuze fraudarea alegerilor într-un mesaj în stilul său caracteristic.

„Dragii mei, victoria luminii nu va fi decisă niciodată prin alegeri ci va fi generată din inimi aprinse care nu renunță, din conștiințe trezite”, își începe Georgescu mesajul.

„În aceste 9 luni am răspuns împreuna unei chemări, am fost împreună unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. O lucrarea care a fost o cernere. Am ales să fim statornici și neclintiți pentru adevăruri nepieritoare în suflet. Credința noastră strămoșească, familia creștină, demnitatea, înseamnă că, mai presus de dreptatea personală, să alegem pacea. Iertați-vă unii pe alții și rugați-vă neîncetat unii pentru alții”, continuă fostul candidat.

Acesta vorbește ulterior despre dragostea de țară și spune că ea valorează „mai mult decât mii de voturi false” susținând acuzațiile fără dovezi ale lui Simion că alegerile au fost fraudate.

„România nu este pierdută, este doar rănită. Unii dintre voi plângeți, vă văd, vă simt și vă aud lacrimile grele. Plângeți, dragii mei, dar nu deznădăjduiți. Voi nu plângeți pentru înfrângere ci din dragoste pentru țară și neam, iar această iubire e singura noastră datorie. Ea valorează mai mult decât mii de voturi false sau legi date din obediență nu pentru dreptate”, spune Georgescu.

Călin Georgescu îl felicită pe Simion și spune că se roagă pentru Nicușor Dan și, în final, reia tema „urnelor trucate”.

„Îl felicit pe George Simion. A luptat și mă rog să continue să o facă cu onoare și hotărâre. Mă rog și pentru Nicușor Dan să fie un președinte înțelept pentru România și pentru acestre vremuri tulburi și complicate în țară și în lume. Dincolo de politică ma uit și la omul din el căruia îi revine misiunea de a iubi acest popor.

Să nu își piardă nădejdia nimeni, idiferent de ceea ce va urma. Rămâneți credincioși până la final. Adevărata bătălie nu se joacă la urne trucate, nici în conștiințe cumpărate, ci în inimi statornice.

Eu am visat și am jertfit pentru o țară demnă și liberă, o țară a bunului simț și a valorilor moștenite de la străbuni și părinți care ne-au învățat calea dreaptă și mântuitoare. Țineți calea dreaptă, credeți doar, și atât”, a transmis Călin Georgescu în primul mesaj după ce Geroge Simion a pierdut alegerile.