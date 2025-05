România la vot, astăzi, 4 mai 2025. Imagini cu candidații și alegătorii lor în secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale

George Simion si Calin Georgescu voteaza in Mogosoaia, Ilfov, 4 mai 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Candidații la alegerile prezidențiale, dar și alegătorii lor, au ajuns duminică, încă de la prima oră, în secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul la vot.

Candidata PUSL la alegerile prezidenţiale, Lavinia Şandru, a votat, duminică, la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” din Capitală, împotriva „tuturor celor care au vândut o ţară întreagă” şi i-a îndemnat pe toţi cei nehotărâţi „să dea o palmă” celor care împart competitorii electorali în unii „cu şanse” şi alţii „fără şanse”.

› Vezi galeria foto ‹

„Am votat cu gândul că votul meu merge pentru România reală, votul merge împotriva abuzurilor de toate felurile care i-au făcut pe părinţii şi şi pe bunicii noştri noştri în toţi aceşti 35 de ani să sufere, i-au făcut să trăiască în umilinţă. Am votat împotriva celor care au furat viitorul copiilor noştri, împotriva celor care i-au obligat pe românii noştri din diaspora să-şi lase totul aici şi să plece departe de casă şi de familie. Am votat împotriva celor care nu înţeleg că fermierii României nu trebuie umiliţi, ci trebuie sprijiniţi pentru că ei ne dau nouă hrana. Am votat împotriva celor care timp de 35 de ani n-au construit autostrăzi, n-au făcut spitale, au tăiat tot ceea ce înseamnă industrie românească, au vândut tot ceea ce au putut să vândă, au vândut o ţară întreagă în tot acest timp”, a declarat Şandru.

Ea i-a îndemnat pe cei nehotărâţi să meargă la urne: „Am un mesaj pentru toţi cei care încă nu s-au hotărât să meargă la vot: să meargă astăzi la vot şi toţi cei care merg la vot să dea o palmă celor care împart candidaţii în candidaţi cu şanse - candidaţi pe primele locuri în sondaje, adică candidaţi ai sistemului, şi ceilalţi candidaţi, pentru că am văzut cu toţii ce s-a întâmplat anul trecut. (...) Până la urmă, în turul doi trebuie să gândim cu cine să votăm în aşa fel încât acel cineva să câştige. În turul unu votăm cu cine vrem. Nu votăm cu răul cel mai mic, votăm cu binele, pentru că am văzut unde a ajuns România dacă timp de 35 de ani s-a votat tot cu răul cel mai mic”.

Candidata PUSL a îndemnat în mod special femeile să iasă la vot. „Ieşiţi la vot astăzi şi votaţi pentru voi, pentru că sunteţi nişte femei şi nişte mame extraordinare. Ştiţi cum se spune - pentru că Dumnezeu n-a putut să fie peste tot, a inventat mamele”, a spus ea.

Nicuşor Dan: Am votat cu realism, pentru că România trăieşte un moment dificil

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a votat, duminică, „cu realism”, deoarece România trăieşte „un moment dificil”, dar şi pentru mulţi oameni „tăcuţi”, „cinstiţi” şi „muncitori”, care nu au fost reprezentaţi până în prezent.

„Am votat pentru mulţi oameni tăcuţi, cinstiţi, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranţă şi pentru un nou început pentru România, o ţară care are oameni capabili şi aici, şi în diaspora, şi în Republica Moldova, capabili să facă din ţara aceasta ceea ce merită. Am votat cu realism, pentru că România trăieşte un moment dificil şi nu ne putem aştepta ca cei care au dus România în groapă începând din 12 mai să o scoată. Şi am votat pentru dreptate şi pentru acel candidat care poate să poată facă dreptate pentru România”, a declarat Nicuşor Dan, după ce a votat, alături de soţia sa, la o secţie organizată la Şcoala gimnazială „Luceafărul”.

El a mulţumit românilor din diaspora care au votat în număr mare şi i-a încurajat să se prezinte la urne şi pe cei care nu au făcut-o deocamdată. „Ei sunt cu sufletul în România şi alături de cei de acasă. Mulţumesc încă o dată şi îi încurajez să voteze”, a transmis Nicuşor Dan.

George Simion şi Călin Georgescu, împreună la vot

Preşedintele AUR, George Simion, a votat, duminică, la o secţie din Mogoşoaia, împreună cu fostul candidat Călin Georgescu.

„Hristos a Înviat! Am votat cu Călin Georgescu. Suntem aici cu o singură misiune - revenirea la ordinea constituţională, revenirea la democraţie. Nu am niciun alt obiectiv decât locul unu pentru poporul român în slujba căruia mă aflu. Suntem aici cu poporul şi pentru poporul român, suntem aici cu o singură dorinţă - să facem dreptate pentru România”, a declarat candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion.

Călin Georgescu a susţinut că, prin prezenţa la vot, nu vrea să legitimeze o fraudă, ci să recunoască puterea democraţiei.

„Nu sunt aici pentru a recunoaşte o fraudă precum aceste alegeri, o fraudă pusă la cale de cei care au făcut din viclenie unica politică de stat. Dar, sunt aici pentru a recunoaşte puterea democraţiei, puterea votului care sperie sistemul, care îngrozeşte sistemul. Sunt aici pentru interesele poporului român, pentru demnitatea lui, pentru măreţia lui, pentru nobleţea lui, pentru că destinul şi drepturile naţiunii române sunt veşnice. România s-a trezit, curajul nostru, curajul poporului nostru este conştiinţa trează. De aceea, a venit vremea să ne luăm ţara înapoi şi, sigur, eliberată de ciocoi şi turul doi înapoi. Sus inimile şi veţi fi liberi! Doar cu Dumnezeu înainte!”, a afirmat Georgescu.

Cei doi au fost însoţiţi de mai mulţi susţinători.

Terheş: Am votat pentru o Românie puternică, sigură şi prosperă

Candidatul Partidului Naţional Conservator Român la alegerile prezidenţiale, europarlamentarul Cristian Terheş, a votat, duminică, „cu gândul la fiecare român şi la soarta României”.

„Am venit astăzi să votez pentru un preşedinte credincios naţiunii române, pentru o Românie puternică, sigură şi prosperă, astfel încât cei plecaţi să se întoarcă, iar cei rămaşi să nu mai plece. Am votat cu gândul la fiecare român şi la soarta acestei ţări minunate", a afirmat Terheş, după ce şi-a exprimat opţiunea electorală la o secţie de la Liceul „Jean Monet”.

Potrivit lui Terheş, votul la aceste alegeri prezidenţiale va da o direcţie nouă României.

„(O direcţie) nouă - ori că mergem într-o direcţie, ori că în alta, pentru că următorul preşedinte al României va conduce destinele României pentru următorii cinci ani. Îmi doresc o Românie care să şi conserve valorile naţionale şi să şi promoveze interesul naţional”, a adăugat Cristian Terheş.

El i-a îndemnat pe români să iasă la vot. „Am văzut o campanie dusă în ultimele zile care vorbeşte sau în care se insistă asupra aşa-zisului vot util. Votul util este candidatul în care crezi. (...) Participarea la vot este un exerciţiu democratic şi o exprimare a suveranităţii naţionale. (...) Îmi doresc ca de data aceasta alegerile să se finalizeze cu bine pentru România”, a completat candidatul PNCR.

„Am trăit peste 17 ani în diaspora şi îi simt pe românii din afară. Fiind departe de casă, îţi doreşti ca lucrurile să meargă cât mai bine în ţară, ca să te întorci, pentru că nu e viaţa uşoară departe de casă. Dacă vă uitaţi, faptul că mai ales în vestul Europei ies atât de mulţi români (la vot) este un semnal clar că sute de mii de români s-ar întoarce acasă, dacă, evident, condiţiile ar fi mult mai bune. Este şi un obiectiv pentru următorul preşedinte al României, indiferent cine va fi acela, va trebui să îl aibă în vedere: comunitatea de români din afara României nu trebuie ignorată şi pe următorii cinci ani va trebui să se gândească la politici publice concrete astfel încât să-i stimulăm pe aceşti români să se întoarcă acasă”, a mai transmis Terheş.

Antonescu: Am votat pentru o Românie unită, puternică şi demnă; mă bucur că românii ies la vot

Candidatul Alianţei electorale „România, Înainte!” la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a votat, duminică, pentru o Românie „unită”, „puternică” şi „demnă”.

„Este o zi foarte frumoasă, dar este o zi foarte importantă. Mă bucur că, după primele indicii, avem atât în diaspora, cât şi pe teritoriul ţării o prezenţă masivă, poate o prezenţă record, acesta este un lucru extraordinar de important pentru legitimitatea acestor alegeri, pentru forţa morală a viitorului preşedinte. Mă bucur că românii ies la vot, sper să o facă pe tot parcursul zilei. Eu am votat pentru o Românie unită, pentru o Românie puternică, pentru o Românie demnă”, a afirmat Antonescu, care a venit la urne alături de soţia şi fiica sa, la o secţie organizată la Şcoala gimnazială nr. 12.

El a spus că orice campanie este grea, iar cea pentru prezidenţiale este „foarte grea”.

„A fost, mai ales, o campanie lungă. Nu mă refer strict la cele 30 de zile calendaristice, ci la toată istoria şi toată încărcătura psihologică a acestei campanii”, a afirmat Antonescu.

Întrebat care sunt aşteptările sale, el a răspuns: „Victoria! Numai victoria!”.

„Oamenii sunt divizaţi. Anularea alegerilor a fost o traumă socială, dar este misiunea viitorului preşedinte să-i unească pe români”, a completat Antonescu.

Soţia sa, Adina Vălean, şi-a exprimat speranţa ca România să aibă, în viitor, „o reprezentare puternică în exterior”.

„Mă bucur şi eu să privim către înainte. Sper să existe o forţă în spatele României în viitor care să ne permită să ne ridicăm şi noi ca ale ţări membre ale UE, să avem o reprezentare puternică în exterior, aşa cum am văzut în toată cariera mea politică externă, cu încredere şi Dumnezeu să ne ajute!”, a declarat ea.

Fiica lui Crin Antonescu, Irina, a spus că a votat pentru un viitor mai bun pentru tineri.

„Dacă va câştiga tatăl meu, desigur că mă voi întoarce (în ţară)”, a spus Irina, care studiază în străinătate.

„Nu ai voie să faci propagandă”, a replicat Antonescu.

Lasconi: Am votat cu gândul şi credinţa că românii au, în sfârşit, ocazia să reseteze sistemul

Candidata USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a declarat că a votat „cu gândul şi cu credinţa” că românii „au, în sfârşit, ocazia să reseteze sistemul”, că „nicio femeie care are îndrăzneala să se apere sau să spună răspicat ceva nu va mai fi catalogată drept isterică”, menţionând că are credinţa că se va face dreptate.

„Am votat cu gândul şi cu credinţa că nu ne vor mai face planurile cei din sistem, cu gândul şi credinţa că românii au, în sfârşit, ocazia să reseteze sistemul, cu gândul şi cu credinţa că în ţara asta nu vom avea copii care să se culce flămânzi, cu credinţa că nicio femeie care are îndrăzneala să se apere sau să spună răspicat ceva nu va mai fi catalogată drept isterică, cu gândul că oamenii de bună credinţă din ţara asta vor vedea că hoţii şi corupţii vor ajunge la puşcărie şi că vor plăti tot ce au furat din buzunarele românilor”, a afirmat Lasconi, după ce a votat duminică la o secţie de votare de la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”.

Lasconi a adăugat că a votat „cu credinţa că astăzi se va face dreptate”, susţinând că ea are curaj pentru a face acest lucru.

„Am votat cu credinţa că familiilor celor care nu au răspuns, încă, a celor care au murit la Revoluţie li se va face dreptate”, a mai spus Elena Lasconi.

Ea a mai menţionat că îşi doreşte ca românii să-i acorde şansa de a fi pe locul întâi.

„Să le dăm o palmă sistemului, celor care ne spun de fiecare dată cu cine să votăm sau că ar fi mai util să votăm cu nu ştiu cine. Haideţi să votăm corect”, a mai spus Elena Lasconi.