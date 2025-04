Silviu Predoiu, candidat la alegerile prezidențiale 2025 din partea Partidului Liga Acțiunii Naționale. Funcții, avere, CV și familie

Silviu Predoiu, candidat la alegerile prezidențiale 2025 din partea Partidului Liga Acțiunii Naționale FOTO: Hepta

Silviu Predoiu, fost general cu patru stele și expert în domeniul serviciilor de informații, este candidatul Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN) la alegerile prezidențiale din 2025. El a fost înscris în cursa prezidențială și în noiembrie 2024, când s-a clasat pe ultimul loc. Iată cine este Silviu Predoiu, ce funcții a avut, ce avere are, CV și ce se știe despre familia lui.

Funcții deținute de Silviu Predoiu

Silviu Predoiu are o carieră profesională remarcabilă, marcată de funcții importante:

Prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe (SIE) (2005–2018): A ocupat această poziție timp de 13 ani, dintre care patru ani ca director interimar al SIE.

Expert în securitate națională: A lucrat timp de 31 de ani în serviciile guvernamentale dedicate securității și informațiilor.

Președinte al Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN) (2024–prezent): A fondat acest partid în opoziție față de coaliția guvernamentală din România.

Fondator și manager general al Exintell Consult: O firmă de consultanță în domeniul securității și evaluării informațiilor.

Predoiu a urcat toate treptele ierarhiei militare și profesionale, de la locotenent la general cu patru stele, fiind unul dintre cei mai experimentați ofițeri din domeniul securității naționale.

Averea lui Silviu Predoiu

Silviu Predoiu are în proprietate două apartamente în Bucureşti (73,6 mp şi 77,9 mp) şi o casă de vacanţă cu o suprafaţă de 115 mp în Dâmbovița. De asemenea, deține două terenuri intravilan (14 mp şi 1.162 mp) şi 5 hectare de teren agricol în judeţul Constanţa (din care deține o cotă-parte).

Are două autoturisme (Mazda CX5 şi Fiat 850), ceasuri în valoare de 7.000 de euro şi şapte conturi bancare cu 101.264 de lei, 37.033 euro şi 20.000 dolari.

Conform declarației sale de avere, Silviu Predoiu beneficiază de o pensie semnificativă din partea Ministerului Apărării Naționale (MApN), în valoare de 260.760 lei anual. Soţia lui încasează anual o pensie de serviciu de 100.800 de lei de la Casa de pensii a SRI.

CV-ul lui Silviu Predoiu

Educație

Silviu Predoiu s-a născut pe 23 noiembrie 1958, în București și a urmat studii superioare la:

Universitatea din București, unde a obținut diploma de inginer diplomat în geologie și științe ale Pământului (1979–1984).

Liceul „Spiru Haret” din București (1973–1978).

Carieră profesională

Predoiu a început activitatea profesională ca inginer geolog la Institutul pentru Minerale Rare și Radioactive între 1984–1987, înainte de a intra în serviciile guvernamentale de securitate națională.

Carieră politică

Din momentul în care a trecut în rezervă, în 2018, și-a recăpătat dreptul de a-și exercita drepturi și libertăți care i-au fost interzise, potrivit legii, pe perioada activității în spionaj extern.

„După o scurtă perioadă în care am fost membru al unui partid, unde am înțeles mai ales cum nu ar trebui să se facă politică, am înființat alături de câțiva colegi animați de aceleași principii și valori Asociația „România implică-te” și ulterior Partidul Liga Acțiunii Naționale (PLAN), al cărui președinte am fost ales la Convenția Națională din 13 aprilie 2024”, a scris Silviu Predoiu pe blogul lui.

Ce se știe despre familia lui Silviu Predoiu

Informațiile despre familia lui Silviu Predoiu sunt limitate în sursele disponibile. Din declarația de avere depusă pentru scrutinul din 4 mai rezultă că este căsătorit, iar soția lui a lucrat în cadrul Serviciului Român de Informații.

Candidatura lui Silviu Predoiu la alegerile prezidențiale din 2025

Silviu Predoiu candidează la alegerile prezidențiale din partea PLAN și ocupă poziția a opta pe buletinul de vot. Mesajele sale electorale includ:

Reformele instituțiilor publice: Promovarea transparenței și eficienței în administrația publică.

Securitatea națională: Consolidarea capacităților României în domeniul apărării și intelligence.

Echitate socială: Susținerea politicilor care reduc inegalitățile sociale și economice.

Campania electorală începe pe 4 aprilie 2025, iar primul tur al alegerilor va avea loc pe 4 mai 2025, urmat de turul al doilea pe 18 mai 2025.

Silviu Predoiu reprezintă o figură inedită în politica românească datorită experienței sale vaste în domeniul securității naționale și implicării recente în politică prin fondarea PLAN. Candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2025 este o încercare ambițioasă de a aduce schimbări semnificative pentru România.