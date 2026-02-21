Alexandru Rogobete: Spitalele de Urgenţă din Craiova şi Târgu Mureş, în programul de profilaxie a morţii subite cardiace

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Programul de profilaxie a morţii subite cardiace va fi extins prin includerea, în reţeaua naţională, a două noi centre, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi Spitalul Clinic de Urgenţă Târgu Mureş, a anunţat, sâmbătă seara, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Ministrul Sănătăţii a transmis într-o postare pe Facebook că cele două spitale intră în reţeaua naţională de centre care implementează Acţiunile Prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), program finanţat de Ministerul Sănătăţii.

"Extindem Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova şi Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Cele două spitale intră în rețeaua națională de centre care implementează Acțiunile Prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), program finanțat de Ministerul Sănătății.

Moartea subită cardiacă, determinată frecvent de aritmii maligne, rămâne una dintre principalele cauze de deces. La pacienții cu risc înalt, implantarea unui defibrilator cardiac intern (ICD) poate preveni decesul prin aritmie malignă. Dispozitivul monitorizează permanent ritmul cardiac și intervine automat atunci când apare o tulburare severă", a scris Alexandru Rogobete pe contul său oficial de Facebook.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Prin această extindere, pacienţii pot beneficia de procedură în propriile regiuni. Limităm transferurile inutile şi creştem capacitatea de intervenţie în centre regionale consolidate, cu echipe specializate. Obiectivul meu este să asigur acces real la proceduri de înaltă complexitate, în funcţie de indicaţia medicală şi de urgenţa fiecărui caz".