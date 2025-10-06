Băuturile care ar putea fi scutite de accize, după ce Senatul a adoptat proiectul de lege

Senatul a adoptat, luni, o propunere de lege de modificare a Codului fiscal prin care băuturile răcoritoare bio care conţin miere sunt eliminate din sfera de aplicare a accizelor nearmonizate. Totuși, propunerea legislativă va fi dezbătută şi de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Potrivit Codului fiscal, accizele nearmonizate sunt taxe speciale percepute pentru produsele cu potenţial de risc redus şi anume produse care conţin tutun sau înlocuitori de tutun, băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat, conform Agerpres.

Alineatul 4 al articolului 439 din Codul fiscal în vigoare enumeră ce se înţelege prin zahăr adăugat: "zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă şi siropuri, cum ar fi sirop de malţ, sirop de fructe, sirop de malţ de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arţar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată, galactoză, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceaţă, adăugate ca ingrediente".

Ce ţinteşte proiectul de lege

Propunerea legislativă vizează eliminarea din această enumerare a "zaharurilor din miere".

"Fiscalizarea excesivă a băuturilor răcoritoare bio care au în componenţă miere de albine ecologică din România va avea impact major asupra consumului cu efecte în lanţ de la producător la consumator. Scăderea masivă a consumului va afecta în mod cert volumul taxelor şi impozitelor colectate la bugetul de stat şi, în fond, va pune în pericol existenţa producătorilor locali de sucuri bio", se arată în expunerea de motive a propunerii legislative iniţiate de un grup de parlamentari AUR.

Senatul a adoptat actul normativ cu 76 de voturi "pentru", 16 "împotrivă" şi 36 de abţineri, după ce raportul de respingere propus de Comisia de buget-finanţe nu a fost însuşit de plen.