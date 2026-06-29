Amendament PSD în Parlament pentru prelungirea plafonării prețului la motorină. Bogdan Ivan: „Partea proastă e că n-avem majoritate”

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Foto: Agerpres

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei în guvernul Bolojan, a anunțat luni că social-democrații au depus un amendament în Parlament pentru prelungirea perioadei de 3 luni a plafonării prețului la motorină. Plafonarea adaosului comercial la carburanți era stabilită, prin ordonanță de urgență, până la data de 30 iunie. Deoarece actualul guvern Bolojan este unul interimar, acesta nu mai poate emite o nouă ordonanță de urgență pentru prelungirea acestui termen, cu încă 3 luni.

„În urma unei analize pe care am făcut-o cu specialiștii din domeniu, am constatat că, o eventuală eliminare a plafonării adaosului comercial și a eliminării a 36 de bani la litrul de motorină standard, ar duce la o creșterea prețului carburantului pentru populație și pentru companiile din România”, a declarat Bogdan Ivan.

Amendamentul la legea deja existentă urmează a fi dezbătut luni în comisiile parlamentare de specialitate, iar Bogdan Ivan și-a exprimat speranța că marți, 30 iunie, va putea fi adoptat în Parlament.

„Dacă nu proiectul nu va trece automat, vom asista la o creștere a prețului motorinei standard de miercuri”, a spus Bogdan Ivan.

Fostul ministru al Energiei a precizat că, în prezent, deputații PSD poartă negocieri pentru ca acest amendament să fie adoptat.

„Partea proastă e că PSD nu are majoritate în comisii și în Parlament. Purtăm discuții și negocieri”, a spus Bogdan Ivan.

Executivul a adoptat la începutul lunii aprilie, prin ordonanță de urgență, actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină şi instituirea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României.

Astfel, acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă a fost redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, sau 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Conform OUG, începând cu data de 7 aprilie 2026, pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, pentru motorina standard comercializată pe piaţa internă, nivelul accizei a fost redus temporar de la 2.804,29 lei/1.000 litri la 2.504,29 lei/1.000 litri, respectiv de la 3.318,74 lei/tonă la 2.963,70 lei/tonă.