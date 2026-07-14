Bogdan Ivan: Nu le vom da un vot în alb celor care au demonstrat, iar şi iar, că nu se ţin de cuvânt

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Foto: Agerpres

Fostul ministru social-democrat al Energiei Bogdan Ivan explică de ce PSD nu va da un vot în alb ”pentru un set de proiecte de lege invizibile propuse de guvernul demis Bolojan”. El precizează că etapele sunt: verificare, analiză, dezbatere, dialog şi transparenţă, vot, argumentând că nimeni nu a trimis către PSD nici un fel de iniţiativă legislativă, nimeni nu a cerut sprijinul PSD.

„Aflu că mie şi colegilor din PSD ni se cere, pentru a nu ştiu câta oară, un vot în alb, pentru un set de proiecte de lege invizibile propuse de guvernul demis Bolojan. Răspunsul este simplu şi vreau să nu picăm în capcana propagandei politice din aceste zile”, scrie Ivan pe Facebook.

„Nimeni nu a trimis nici un fel de iniţiativă legislativă către PSD. Nici pe salarizare, nici pe organizarea pieţei energiei electrice, sau pe alte domenii. Nu au apărut nici în Parlament, nici în presă, nici în sediile de partid”, afirmă Ivan.

„Nimeni na cerut sprijinul PSD.Pentru fiecare iniţiativă pe care am avut-o ca ministru al Energiei am cerut sprijin din partea tuturor părţilor implicate. Partide, prim-ministru, miniştri. Am explicat măsurile şi le-am argumentat. Cele mai multe au zăcut în sertarele Palatului Victoria şi pot să demonstrez asta. Numai gândiţi-vă cât timp am pierdut când am propus măsurile de criză pe piaţa de combustibili”, scrie fostul ministru.

„Eu unul nu voi valida niciodată închiderea centralelor care asigură energia şi încălzirea pentru zeci de mii de familii! Repet, nu cunosc forma acestor iniţiative legislative despre care se vorbeşte, pentru că nu mi-a fost prezentată, dar când am fost în Guvern am cerut şi primit asigurări inclusiv de la ministrul Pâslaru că nu vom ajunge aici. Să nu ne facem că uităm”, subliniază Bogdan Ivan.

„PSD nu va vota măsuri care scumpesc energia pentru români. Centralele pe cărbune vor rămâne deschise până ce avem ce pune în loc. Nu cedăm şantajului, pentru că asta ar însemna, efectiv, un nou export al costurilor către oameni, fix pe modelul acreditat de cei care au crescut taxe, preţuri şi inflaţia nepermis de mult în ultimul timp”, argumentează fostul ministru al Energiei.

„Nu a spus nimeni din PSD că nu parlamentariui social-democraţi nu vor vota proiectele din principiu sau din oficiu. ”Este o manipulare grosieră pe care vă rog să nu o credeţi. Am spus şi spunem că vom susţine toate măsurile care sunt corecte pentru oameni, am spus că vom interveni alături de partenerii sociali pentru a corecta ce nu este drept în linie cu ce am promis. Nu le vom da un vot în alb celor care au demonstrat, iar şi iar, că nu se ţin de cuvânt. Verificare, analiză, dezbatere, dialog şi transparenţă. Apoi vot. Nu invers!”, conchide Bogdan Ivan.