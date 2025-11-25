Bolojan: Am primit un semnal important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern au fost corecte

Ilie Bolojan, premierul României, și Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie. sursa foto: Facebook / Ilie Bolojan

Comisia Europeană nu ia în calcul, deocamdată, suspendarea fondurilor europene pentru România, iar acest lucru arată că măsurile fiscale adoptate de Guvern în vară au început să funcționeze, susține premierul Ilie Bolojan. Reacția a venit după ce Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a anunțat marți că situația fiscal-bugetară a României s-a îmbunătățit, relatează Agerpres.

„Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul explică faptul că evaluarea Comisiei arată o schimbare reală în dinamica finanțelor publice.

„Comisia confirmă că acţiunile noastre au fost eficiente. Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată - adică România nu intră în sancţiuni. Deficitul începe să scadă şi tendinţa se menţine în următorii ani. Creşterea cheltuielilor este ţinută sub control şi rămâne aproape de plafonul recomandat. Continuăm investiţiile finanţate din fonduri europene”, a precizat Bolojan.

Șeful Guvernului i-a transmis mulțumiri lui Dombrovskis pentru dialogul permanent și pentru sprijinul acordat României într-o perioadă complicată.

„Este o veste bună şi o confirmare a faptului că direcţia în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România îşi recâştigă credibilitatea. În acelaşi timp, mesajul Comisiei este clar: trebuie să continuăm pe acest drum. Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătăţim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile şi să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate şi cu respect faţă de banii publici”, a mai afirmat Bolojan.