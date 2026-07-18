Bolojan anunţă că a semnat două ordine prin care s-ar reduce facturile la energie. Investiţiile se ridică la 250 de milioane de euro

Bolojan anunţă că a semnat două ordine prin care s-ar reduce facturile la energie. Sursa foto: Getty Images I Kwangmoozaa

În calitate de ministru interimar la Energie, Ilie Bolojan a anunţat că, vineri, a semnat două ordine prin care s-ar reduce facturile la energie: pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare. "Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare", a transmis Bolojan.

"Ieri am semnat ordinele, în calitate de interimar la Energie, pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare. Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie.

1. Apel de proiecte pentru contorizare inteligentă – alocare de 100 milioane euro din Fondul pentru Modernizare. Ghidul va fi transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Apel necompetitiv, dedicat celor patru operatori de distribuție concesionari: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România, Distribuție Oltenia;

Alocare egală: maximum 25 milioane euro pentru fiecare operator (4 × 25 = întregul buget);

Efect: facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea, instalarea a peste 800.000 de contoare.

Calendar:

- 03.08.2026, ora 12:00 – data deschiderii apelului;

- 02.12.2026, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Termen de finalizare estimat: 31.12.2029.

2. Apel dedicat stocării stand-alone – alocare de 150 milioane euro din Fondul pentru Modernizare. Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Parcuri noi de baterii: minimum 2.174 MWh;

Licitație competitivă: cel mai mic cost per MWh; plafon de 69.000 euro/MWh și maximum 15 milioane euro per companie;

Efect: o rețea mai stabilă și prețuri temperate în orele de seară.

Calendar estimativ:

- 01.09.2026 – data deschiderii apelului;

- 30.10.2026 – data închiderii apelului.

Termen de finalizare estimat: 31.12.2030.

Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare", a postat Bolojan pe Facebook.