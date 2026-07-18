Izolația termică ce poate micșora factura la energie cu 60%. Nu polistirenul mai gros este întotdeauna soluția

4 minute de citit Publicat la 07:00 18 Iul 2026 Modificat la 07:00 18 Iul 2026

O locuință fără o izolație eficientă pierde o cantitate importantă de căldură prin pereții exteriori. Foto: Getty Images

Izolarea termică este una dintre cele mai rentabile investiții pe care le poate face un proprietar de locuință. O fațadă bine izolată poate reduce consumul de energie pentru încălzire și răcire cu până la 60%, îmbunătățește confortul din casă și protejează construcția pe termen lung, scrie Blic.

Întrebarea pe care și-o pun însă cei mai mulți este aceeași: polistiren sau vată bazaltică? Și, la fel de important, ce grosime ar trebui să aibă izolația?

De ce este atât de importantă izolarea termică

O locuință fără o izolație eficientă pierde o cantitate importantă de căldură prin pereții exteriori. Iarna, căldura se risipește rapid, iar vara pereții se încing, ceea ce obligă proprietarii să folosească mai mult aerul condiționat.

Specialiștii estimează că o izolație montată corect poate reduce costurile cu energia cu 40-60%, iar investiția se amortizează în câțiva ani.

Pe lângă economia de energie, o fațadă izolată oferă și alte beneficii:

menține o temperatură constantă în interior;

reduce apariția condensului și a mucegaiului;

diminuează zgomotul venit din exterior;

protejează structura clădirii împotriva umezelii și a variațiilor de temperatură.

Polistirenul rămâne cea mai populară alegere

Deși mulți specialiști consideră că vata bazaltică este o soluție mai performantă, polistirenul continuă să fie cel mai utilizat material pentru izolarea fațadelor.

Motivul este simplu: costă mai puțin și se montează mult mai rapid.

Fațadele realizate cu polistiren sunt executate prin lipirea plăcilor direct pe zid, acestea fiind fixate suplimentar cu dibluri speciale. Peste ele se aplică un strat de adeziv și o plasă din fibră de sticlă, iar la final se aplică tencuiala decorativă.

Dacă este montat corect și pereții sunt uscați, polistirenul poate rezista fără probleme zeci de ani.

Când merită să alegi vata bazaltică

Vata bazaltică este considerată de mulți constructori o soluție superioară, însă are și un preț mai ridicat.

În medie, costul unui sistem de fațadă cu vată bazaltică este cu aproximativ 30% mai mare decât unul realizat cu polistiren.

În schimb, materialul oferă câteva avantaje importante:

izolează fonic mult mai bine;

permite pereților să elimine umezeala, reducând riscul condensului;

este realizat din materiale minerale naturale;

are o rezistență foarte bună la foc.

Pentru cei care locuiesc în zone zgomotoase sau urmăresc o eficiență energetică cât mai mare, diferența de preț poate fi justificată.

Polistirenul grafitat, o variantă mai eficientă

În ultimii ani, tot mai mulți proprietari aleg polistirenul grafitat. Acesta conține particule de grafit care reflectă radiația termică și reduc pierderile de căldură.

Comparativ cu polistirenul alb clasic, varianta grafitată oferă o izolare termică cu aproximativ 20% mai eficientă, la un cost doar puțin mai mare.

În general, diferența de preț este de aproximativ 1 euro pe metru pătrat, investiție care poate fi recuperată ulterior prin facturi mai mici la energie.

Ce grosime ar trebui să aibă izolația

Alegerea grosimii potrivite este la fel de importantă ca alegerea materialului. Specialiștii spun că aceasta depinde de trei factori: clima din zona în care este construită locuința, tipul clădirii și standardele actuale de eficiență energetică.

În trecut, majoritatea caselor erau izolate cu polistiren de 5 centimetri. La vremea respectivă era considerată o soluție suficientă, însă standardele actuale arată că această grosime nu mai oferă protecția termică necesară.

Ulterior, mulți proprietari au trecut la polistiren de 8 centimetri. Deși reprezintă un progres, și această variantă este considerată insuficientă pentru zonele cu ierni reci, fiind mai potrivită pentru regiunile cu un climat mediteranean.

Astăzi, majoritatea specialiștilor recomandă o grosime de aproximativ 12 centimetri pentru fațadele locuințelor, aceasta fiind considerată soluția optimă între cost și eficiență energetică.

Pentru casele construite la standarde moderne sau pentru locuințele cu consum redus de energie se folosesc chiar și izolații de 16-20 de centimetri.

Un mit demontat: polistirenul mai dens nu izolează mai bine

Potrivit specialiștilor, fiecare câțiva centimetri în plus pot avea un impact semnificativ asupra consumului de energie. O izolație mai groasă reduce pierderile de căldură, iar diferența de cost față de o variantă mai subțire este relativ mică.

Mulți proprietari cred că un polistiren cu densitate mai mare oferă automat o izolare termică mai bună. În realitate, densitatea influențează în principal rezistența mecanică a materialului, nu capacitatea lui de a păstra căldura.

Polistirenul foarte dens este recomandat pentru pardoseli sau acoperișuri circulabile, unde trebuie să suporte greutăți mari.

Pentru fațade, eficiența energetică crește în primul rând prin mărirea grosimii plăcilor, nu prin alegerea unui material mai dens.

Ferestrele sunt la fel de importante ca izolația

O fațadă bine izolată nu va aduce rezultatele așteptate dacă locuința are ferestre vechi sau neetanșe. Specialiștii atrag atenția că prin tâmplăria deteriorată se poate pierde până la 40% din căldura produsă în interior.

Dacă pe geamuri apare frecvent condens, iar în jurul ramelor se formează mucegai, este foarte posibil ca ferestrele să fie responsabile pentru pierderile de energie.

În astfel de situații, înlocuirea lor poate avea un impact la fel de mare ca izolarea pereților.

Cea mai eficientă combinație

Pentru cele mai bune rezultate, experții recomandă combinarea unei fațade bine izolate cu ferestre moderne din PVC sau alte sisteme eficiente energetic.

Ferestrele din PVC sunt apreciate pentru raportul foarte bun între preț și performanță, necesită puțină întreținere și sunt disponibile într-o gamă variată de culori și finisaje.

Concluzia specialiștilor este clară: cea mai bună investiție nu este neapărat alegerea celui mai scump material, ci realizarea unui sistem complet, format dintr-o izolație montată corect și ferestre eficiente. Doar astfel o locuință poate deveni cu adevărat confortabilă, economică și pregătită pentru orice anotimp.