Bolojan, despre discuțiile tensionate de la Cotroceni: „Grindeanu nu a țipat la mine, mi-a dat o replică”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, spune că Sorin Grindeanu nu a țipat la el la discuțiile de la Cotroceni. Foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit, miercuri, într-un podcast, despre discuțiile tensionate găzduite de președintele Nicușor Dan la Cotroceni, ocazie cu care partidele din fosta coaliție nu reușit să ajungă la un acord pentru o formulă de guvernare.

Bolojan a răspuns speculațiilor că liderul PSD Sorin Grindeanu ar fi a țipat la el.

"Nu. Domnul Grindeanu a avut o intervenție în care a dat o replică unor afirmații de-ale mele.

Există, știți, două categorii de oameni: cei care dau pe surse tot felul de discuții care n-au legătură cu ce a fost acolo sau (care dau) parțial o combinație de adevăr cu minciuni, dar care deturnează discuțiile.

Eu n-am făcut niciodată asta.

și (mai sunt) oameni care păstrează o anumită decență și o anumită confidențialitate a unor astfel de discuții. Nu cred că este cazul să relatăm...", a explicat Bolojan, indicând că sursa speculațiilor nu a fost el.

Premierul a insistat că Sorin Grindeanu nu a țipat la el.

Bolojan: "Am propus să propunem, fiecare, un premier, iar președintele Dan să desemneze dintre aceste propuneri"

"Nu a țipat la mine, dar mi-a dat o replică. Asta e altă situație.

Noi, de la început, am căutat să vedem ce soluții putem pune în practică. Și am propus o soluție în care, pe baza unui acord politic - după ce partidele se înțeleg pe acordul ăsta - fiecare partid își propune candidatul la funcția de premier și se prezintă, fiecare, cu acest candidat, cu acordul de reciprocitate.

Iar președintele României, care are un rol important în desemnare (..) face o propunere și partidele care nu au premierul propus îl votează pe celălalt.

Mi s-a părut de bun simț. Or, domnul Grindeanu a negat pur și simplu dreptul partidelor de centru de a face o propunere", a detaliat Ilie Bolojan.

El a mai spus că "e corect și cinstit să ai două, trei, patru alternative pe care să le vezi".

"Nu am ajuns în această situație (a nominalizării pe baza propunerilor fiecărui partid, n.r.), pentru că nu s-a agreat soluția cu domnul Siegfried Mureșan, un om serios, cu o mare experiență, care nu poate fi contestat", a conchis Bolojan.